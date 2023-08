BURSA TRANSFER - Harry Kane Pindah ke Bayern Munchen, Pemain Juventus Ini Gagal Jadi Pengganti

BANGKAPOS.COM - Tottenham Hotspur telah menerima tawaran keempat Bayern Munich untuk Harry Kane karena ikon Spurs akhirnya akan meninggalkan klub masa kecilnya.

Spurs telah menolak tiga tawaran dari juara Jerman dan tetap teguh pada penilaian £ 100 juta yang dilaporkan.

Dan waktu hampir habis untuk tim Bundesliga karena Kane meminta masa depannya diurutkan pada hari Minggu - ketika Tottenham memulai kampanye Liga Premier mereka di Brentford.

Tapi sekarang mereka telah menerima tawaran keempat kemarin sekitar £ 94 juta yang diterima oleh kepala Spurs Daniel Levy.

Wartawan Bild Christian Falk melaporkan bahwa Bayern "optimis" kesepakatan dapat diselesaikan hari ini.

Namun, laporan baru juga menyatakan kapten Inggris , 30, sekarang harus "membuat keputusan" mengenai masa depannya.

Kane telah "condong ke arah bertahan", tetapi kesepakatan biaya antara kedua klub sekarang membuatnya selangkah lebih dekat untuk keluar dari Spurs.

Kesepakatan itu akan membuatnya mendapatkan £ 21,6 juta per tahun - yang berarti £ 415.000 per minggu. Itu hampir dua kali lipat £ 200.000 per minggu dia di Spurs.

Bayern ingin mengungkapnya di lapangan di Munich pada akhir pekan sebelum pertandingan Piala Super melawan RB Leipzig, meskipun tampaknya tidak mungkin.

Karena hal itu Juventus telah kehilangan pelamar potensial untuk Dusan Vlahovic setelah Bayern Munich dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Tottenham untuk Harry Kane.

Bianconeri telah mencari untuk menggeser striker Serbia musim panas ini dan telah menjelaskan bahwa mereka bersedia mendengarkan tawaran untuk mantan pemain Fiorentina itu .

Vlahovic adalah tokoh sentral dalam pembicaraan antara Juventus dan Chelsea mengenai Romelu Lukaku, tetapi The Blues telah memutuskan untuk menyerah pada pemain berusia 23 tahun itu, meninggalkan Bayern sebagai salah satu dari sedikit pelamar yang tersisa.

Seperti dilansir David Ornstein dari The Athletic, Bayern kini telah setuju untuk membayar lebih dari €100 juta untuk mengontrak Kane dari Tottenham musim panas ini. Begitu orang Inggris itu memberi lampu hijau, peralihan ke raksasa Bundesliga bisa diselesaikan.

Real Madrid dan Paris Saint-Germain sama-sama dikaitkan dengan kepindahan Vlahovic dalam beberapa pekan terakhir, tetapi ada kemungkinan dia akan tetap bersama Juventus untuk musim mendatang, bahkan jika klub masih berusaha untuk mendapatkan Lukaku. (*)