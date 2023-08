Masyarakat Mentok Minta Polisi Tingkat Patroli, Tertibkan Remaja Nongkrong Sampai Tengah Malam

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Masyarakat Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung merasa resah dengan aktivitas remaja yang nongkrong sampai tengah malam.

Keresahan itu disampaikan oleh Sumianto warga setempat saat hadir di Jumat Curhat yang digelar Polres Bangka Barat di warung kopi Totok, Jalan Imam Bonjol, Mentok, Jumat (11/8/2023).

Kata Sumianto tak jarang aktivitas remaja itu sambil menegak minum beralkohol.

Untuk itu dirinya meminta polisi untuk mengingatkan patroli di lingkungan sekitar.

"Kenakalan remaja, narkoba, miras, banyak anak-anak remaja nongkrong pada malam hari, di depan kantor pos dan tugu duren pak," ujar Sumianto kepada Kapolres Bangka Barat.

Usai mendengarkan informasi dari Sumianto, Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah meminta anggotanya untuk meningkatkan patroli supaya tercipta lingkungan yang kondusif dan aman.

"Untuk Samapta, Lantas, dan Reskrim untuk di tingkatkan lagi patroli di tempat yang dikatakan pak Sumianto itu," kata Ade Zamrah.

Jajaran Polres Bangka Barat gelar Jumat Curhat di Warung Kopi Totok, di Jalan Imam Bonjol, Mentok, Jumat (11/8/2023). (Dok/Humas Polres Bangka Barat)

AKBP Ade Zamrah mengungkapkan masukan dari masyarakat akan selalu pihaknya tindaklanjuti dan hal itu memang sangat dibutuhkan oleh kepolisian.

"Pada intinya, kami sangat membutuhkan saran, kritik, dan informasi dari masyarakat. Ini sebagai bahan evaluasi kami dalam rangka membenahi, memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

(Bangkapos.com/Yuranda)

Jajaran Polres Bangka Barat gelar Jumat Curhat di Warung Kopi Totok, di Jalan Imam Bonjol, Mentok, Jumat (11/8/2023).(Ist/Humas Polres Bangka Barat).

