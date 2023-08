20 Tahun Gabung Nasabah BRI, Mie Siu Menangkan Mobil Undian Panen Hadiah Simpedes BRI Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bank BRI Kantor Cabang (Kanca) Pangkalpinang menggelar pengundian Panen Hadiah Simpedes di halaman kantor BRI Pangkalpinang, Sabtu (5/8/2023) malam

Kegiatan rutin Undian Panen Hadiah Simpedes BRI Pangkalpinang ini dimeriahkan dengan hadiah utama grand prize satu unit mobil All New Avanza, ada juga hadiah utama motor Nmax sebanyak 1 unit, motor Yamaha Gear 5 unit, Yamaha New Fino Sporty 5 unit.

Mie Siu (56) nasabah asal Simpang Perlang, Koba, Bangka Tengah ini menjadi nasabah yang berhak mendapatkan undian hadiah utama grand prize satu unit mobil All New Avanza.

Bukan kali pertama ia memenangkan undian Panen Hadiah Simpedes BRI, sebelumnya diceritakan Mie Siu, dirinya tujuh tahun lalu juga pernah mendapatkan satu unit motor saat pengundian Panen Hadiah Simpedes BRI.

"Seneng sekali dan gak nyangka bisa dapat undian mobil ini, ya meskipun bukan pertama kali dapat hadian undian dari BRI nggak nyangka juga bisa dapat mobil," ungkap Mie Siu kepada Bangkapos.com.

Ia yang kesehariannya merupakan pedagang kue di Koba, Bangka Tengah ini turut mengapresiasi keberadaan Bank BRI yang telah memberikan apresiasi kepada nasabah.

" Bank BRI bagus, selama saya gabung. Pelayanan juga baik. Semoga sukses terus dan lebih baik," ucapnya.

Manager Bisnis Mikro (MBM) Branch Office BRI Pangkalpinang Toni Widodo mengungkapkan, Undian Panen Hadiah Simpedes BRI ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah mempercayai dan memilih menabung di Bank BRI .

"Pengundian Panen Hadiah Simpedes BRI ini rutin dilakukan dua periode per tahunnya, harapan dengan adanya panen hadiah simpedes ini bisa membuat masyarakat semakin antusias menabung di BRI karena selain program ini ada banyak program lainnya juga seperi BRImo yang mempermudah nasabah bertransaksi," ungkap Toni.

Dia menyebut, penarikan Undian Simpedes BRI ini, khusus bagi para nasabah Simpedes. Sehingga para nasabah mempunyai peluang untuk mendapatkan hadiah dari pengumpulan kupon undian berdasarkan saldo tabungan Simpedes.

"Jadi semakin banyak tabungan nasabah maka besar peluangnya untuk memenangkan undian ini," ujarnya.

Kata Toni, Panen Hadiah Simpedes ini merupakan pengundian periode II Tahun 2022. Dengan total sebanyak 38.821.360 kupon dari 19 unit kerja Kanca BRI Pangkalpinang.

"Mari semua nasabah tingkatkan tabungannya. Menangkan kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar lagi," ajaknya (ADV)

(Bangkapos.com/Sela Agustika)