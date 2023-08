Dealer Mobil dan Motor di Pangkalpinang Tawarkan Promo Sambut Kemerdekaan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sambut dan meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78, Dealer mobil dan motor di Pangkalpinang tawarkan berbagai promo menarik.

Seperti Dealer mobil Suzuki Jagorawi Motor Pangkalpinang yang menawarkan promo Suzuki Merdeka dengan bertabur kejutan hadiah menarik kepada konsumen.

Marketing Support PT Jagorawi Motor di Pangkalpinang, Pompi membeberkan pada promo Suzuki Merdeka setiap pembelian mobil di Agustus ini akan berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik seperti 17 HP Samsung, 8 unit Sepeda dan 45 voucher BBM.

Tidak hanya itu, pada promo merdeka ini Suzuki Jagorawi motor juga memberikan DP yang sangat terjangkau kepada konsumen.

"Bulan ini kita meriah dengan kejutan hadiahnya dan DP terjangkau seperti All New Ertiga DP mulai Rp6 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, Xl7 DP mulai Rp7 jutaan atau angsuran mulai Rp4 jutaan, Grand Vitara DP mulai Rp30 jutaan atau angsuran mulai Rp5 jutaan, dan untuk mobil usaha Suzuki new carry pick up juga memberikan promo untuk pengusaha yang ada di Bangka Belitung dengan DP yang sangat terjangkau yaitu DP mulai Rp5 jutaan saja," ungkap Pompi kepada Bangkapos.com, (14/8/2023).

Lebih lanjut kata Pompi pada kesempatan ini juga, setiap konsumen yang test drive mobil All New Ertiga hybrid, Xl7 hybrid dan Grand Vitara hybrid akan berkesempatan mendapatkan hadiah sepeda listrik dan akan diundi di September 2023 untuk Bangka danBelitung.

"Unitnya sekarang ready, Kita juga memberikan layanan tukar tambah mobil lamanya untuk konsumen yang ingin memiliki mobil impiannya bersama Suzuki," tuturnya.

Sama halnya dengan Suzuki, Dealer CV. Sumber Jadi selaku Main Dealer Yamaha Bangka Belitung ikut menawarkan promo Agustus Merdeka berupa potongan DP untuk produk tertentu.

PR & Project Manager Marketing dari CV. Sumber Jadi, Oriansah mengungkapkan, promo Agustus Merdeka Yamaha ini berlaku bagi seluruh konsumen.

"Promo Agustus Merdeka yang kita tawarkan untuk produk Yamaha Gear, Fazzio, dan Freego 125 cukup bayar DP Rp1 juta lebih bisa bawa pulang," ungkap PR & Project Manager Marketing dari CV. Sumber Jadi, Oriansah.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)