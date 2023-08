Operasi Peti, Polres Bangka Selatan Amankan 483 Kilogram Timah

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Ratusan kilogram bijih timah dan beberapa pelaku illegal mining atau penambangan ilegal berhasil diamankan aparat kepolisian dari Polres Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Biji timah itu didapati polisi saat menggelar operasi Penertiban Tambang Ilegal (Peti) 2023).

Kapolres Bangka Selatan, AKBP Toni Sarjaka mengatakan, pihaknya telah menggelar operasi Peti selama 12 hari. Terhitung sejak tanggal 1-12 Agustus 2023 di wilayah hukum polres setempat.

Hasilnya 483 kilogram biji timah dan empat pelaku penambangan ilegal berhasil diciduk.

“Jadi dalam operasi Peti yang digelar selama 12 hari kami berhasil mengamankan 483 kilogram biji timah dan empat orang tersangka,” kata dia saat konferensi persnya, Selasa (15/8/2023).

Toni mengungkapkan, empat tersangka yang diamankan itu dua di antaranya masuk ke dalam target operasi (TO) Peti. Sedangkan dua orang lainnya bukan merupakan target operasi (Non TO).

Namun ditangkap petugas lantaran melakukan penambangan dan menjadi pengepul atau kolektor biji timah tanpa izin.

Dua orang yang merupakan TO yakni pria paruh baya inisial AY (49) warga Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali. Dia diamankan polisi lantaran melakukan penambangan timah di kawasan hutan produksi wilayah Air Balesang, Desa Gadung.

Kemudian, Kas alias Unyil (36) warga Kelurahan Teladan. Melakukan aktivitas pertambangan ilegal di hutan lindung Parit Tiga, Toboali.

“Barang bukti berupa satu unit mesin tanah, satu unit pompa tanah, satu unit mesin air, satu selang ukuran empat inci, satu pipa paralon dan satu buah cangkul dan empat drum kaleng,” jelas Toni.

Untuk dua orang Non TO lanjut dia, adalah pria paruh baya inisial Mu (66) warga Kelurahan Teladan. Diamankan polisi lantaran melakukan penambangan timah di kawasan hutan produksi wilayah Air Balesang, Desa Gadung. Sedangkan satu orang lainnya yakni Muh (33) warga Desa Paku, Kecamatan Payung.

Dari kediaman Muh polisi mendapati 483 kilogram biji timah yang telah dimasukan ke dalam delapan karung berukuran sedang. Dengan berat bervariasi mulai berat 50-66 kilogram per karung. Diduga Muh merupakan seorang kolektor biji timah.

“Jadi yang menjadi TO kita adalah penambang ilegal di kawasan hutan lindung, objek vital nasional, daerah pemukiman dan daerah konflik,” paparnya.

Kendati begitu kata Toni, saat ini pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan ke Polres Bangka Selatan. Tiga orang yakni AY, Mu dan Kas dikenakan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Sedangkan Muh yang merupakan kolektor dipersangkakan dengan pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

“Hukuman dua tahun penjara dan denda Rp5 miliar,” pungkas Toni. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)