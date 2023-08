BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II siap digelar di Belitung pada 19 Agustus 2023 mendatang.

Seluruh persiapan turnamen diPadang Golf Blackrock Belitung dan rencananya akan dibuka Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo sudah mencapai 90 persen.

Hal ini disampaikan oleh Ketua PWI Bangka Belitung M Fathurakhman Selasa (15/8/2023).

"Persiapan sudah mencapai 90 persen Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II Siap digelar Padang Golf Blackrock Belitung. Alhamdulilah kita mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung di, PT Timah Tbk, Polda Kepulauan Bangka Belitung, PLN, Bank Sumsel Babel dan mitra PWI Bangka Belitung lainnya," kata M Fathurakhman yang akrab dipanggil Boy.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ditunjuk menjadi tuan rumah Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI ke II Tahun 2023.

Rencana turnamen akan digelar pada 19 Agustus 2023 mendatang di Padang Golf Blackrock Belitung.

Turnamen golf piala Ketua PWI Pusat sebelumnya pernah digelar pada 2019 di Lapangan Golf Sentul Jakarta, sehingga untuk kedua kalinya turnamen digelar dan PWI Bangka Belitung ditunjuk sebagai pelaksana dan tuan rumah.

Rencana Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI II akan dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Juga dihadiri oleh seluruh Ketua PWI Provinsi se Indonesia.

"Momen ini kita jadikan upaya untuk lebih mengenalkan Bangka Belitung pada umumnya dan Belitung khususnya," kata Boy.

Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II yang akan digelar Sabtu 19 Juli 2023 di Blackrock Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyiapkan hadiah hold in one berupa 1 unit mobil Innova Rebound.

Selain itu juga disiapkan berbagai hadiah dan doorprize dengan grand prize berupa 1 unit motor Honda Beat.

Pendaftaran telah dibuka hingga 16 Agustus 2023. Adapun kategori pemenang antara lain Best Gross Over All, Best Net Over All, Best Net 1,2,3 Flight A, B, C, Nearest To The Pin, Nearest To The Line dan Longest Drive.

Rudi Syahwani Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Siwo PWI Bangka Belitung mengatakan minat para pegolf untuk ikut ambil bagian cukup tinggi.

Namun dalam Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketum PWI Pusat II di Belitung peserta dibatasi hanya 60 pegolf.

Pembatasan peserta ini dilakukan terkait masalah waktu penyelenggraan dan hal hal lainnya.

"Suksesnya penyelenggaran turnamen golf di Belitung ini bisa menjadi acuan bahwa even even nasional khususnya olahraga bisa digelar di Bangka Belitung," kata Rudi Syahwani.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)