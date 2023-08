Uji Praktek SIM Motor Lebih Mudah Cukup Lalui S Bukan lintasan 8 Lagi di Satlantas Polres Bangka 

Peserta tes ujian praktek SIM C di Satlantas Polres Bangka menggunakan lintasan praktek baru Selasa (15/8/2023).

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Praktek ujian dalam pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) C bagi pengendara roda dua kerap menjadi momok bagi warga yang ingin mendapatkan SIM C baru.

Namun dipastikan saat ini ujian praktek SIM C di Satlantas Polres Bangka lebih mudah. Setelah Satlantas Polres Bangka melakukan perubahan materi uji praktek pembuatan SIM C berdasarkan Keputusan Kakorlantas Polri Nomor 5 tahun 2023. Perubahan juga diikuti dengan kondisi dan lokasi praktek ujian SIM C.

"Sat Lantas Polres Bangka telah melakukkan perubahan materi uji Praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C atau untuk Sepeda motor dimana kondisi tempat prakteknya baru dan sangat tidak menyulitkan praktik ujian," kata Iptu Kardonetso Siagian.

Lapangan uji praktek yang baru terlihat ada perubahan materi uji praktek yang semula sirkut angka 8 digantikan dengan lintas S dan namun bukan berarti menghilangkan esensi ujian praktek.

Sehingga perserta ujian jika sebelumnya mengikuti lintasan yang zig zag dengan posisi angka 8 maka saat ini cuma ujian di lintasan berbentuk S saja.

"Tidak ada materi zigzag atau slalom test ujian prakteknya hanya mengikuti angka S saja yang menggantikan lintasan angka 8," ujar Iptu Kardonetso Siagian.

Selain perubahan lintasan juga dilakukan perubahan terhadap ukuran lintasan diperlebar yang semula 1,5 kali lebar kendaraan kini ditambah jadi 2,5 kali lebar kendaraan.

Kondisi perubahan materi uji praktek SIM diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengikuti ujian guna mendapatkan SIM C.

Iptu Kardonetso Siagian juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalulintas saat berada di jalan raya. Sehingga mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangka.

"Diharapkan kepada masyarakat selalu mematuhi peraturan lalu lintas sehingga terhindar dari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas," kata Iptu Kardonetso Siagian.

Rifqi salah satu pemohon SIM C mengatakan sangat berterimakasih dan mengapresiasi kepada pihak kepolisian atas perubahan materi uji praktik dalam pembuatan SIM C.

"Kaget pas ikut ujian praktek soalnya dapat cerita kawan susah lintasan prakteknya tapi pas liat kok nggak seperti cerita kawan dan alhamdulillah bisa langsung lulus ujian praktek. Terimakasih dan mengapresiasi kepada pihak kepolisian atas perubahan materi uji praktik pembuatan SIM C sehingga sangat mempermuda dalam menjalani tes ujian praktek," kata Rifqi. (deddy marjaya)