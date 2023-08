Mau Bepergian dengan Pesawat, Yuk Gunakan Aplikasi Travelin, Sudah Terkoneksi di 20 Bandara

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Bagi Anda yang ingin bepergian ke dalam maupun luar negeri dengan menggunakan pesawat terbang, bisa menggunakan aplikasi Travelin.

Aplikasi Trevelin ini untuk membantu pengguna jasa untuk memperoleh layanan seputar bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II dengan mudah.

Untuk itu pihak PT Angkasa Pura II, sudah mengembangkan aplikasi Travelin ini dengan pengelola 20 bandara di Indonesia.

Hal ini dilakukan guna memberikan pengalaman terbaik dalam melakukan perjalanan udara bagi masyarakat.

Aplikasi Travelin sendiri sudah bisa diunduh di iOS dan Android.

Executive General Manager Bandara H.AS. Hanandjoeddin Khaerul Assidiqi mengatakan aplikasi Travelin terus dilengkapi dengan berbagai fitur yang bermanfaat bagi pengguna.

“Aplikasi Travelin ini untuk mendukung penerapan digitalisasi pada aspek pelayanan di bandara-bandara AP II, termasuk Bandara H AS Hanandjoeddin. Melalui aplikasi Travelin, pelayanan berbasis digital di bandara-bandara dapat dirasakan langsung oleh pengguna," jelas Khaerul kepada Posbelitung.co pada Rabu (16/8/2023).

Menurutnya pengguna aplikasi Travelin dilengkapi beragam fitur demi kenyamanan dan kemudahan dalam bepergian melalui bandara termasuk Bandara H AS Hanandjoeddin.

Misalnya pada halaman beranda pengguna dapat memilih Bandara H AS Hanandjoeddin di kiri atas.

Setelah itu, fitur informasi dan layanan kemudian mengikuti dengan apa yang ada di bandara tersebut.

Lalu pengguna dapat memilih ingin mendapatkan informasi atau layanan pada Before You Fly (sebelum melakukan penerbangan) atau While You Are Here (saat berada di bandara).

Pada Before You Fly, pengguna bisa memilih fitur informasi dan layanan diantaranya E-check in, Transportation (transportasi publik), Shop & Dine, E-Commerce, Premium Services, e-Reading dan eSIM.

Lalu, pada fitur E-check in, pengguna dapat melakukan check in keberangkatan penerbangan melalui aplikasi Travelin.

Selanjutnya, fitur Shop & Dine, pengguna bisa mengetahui seluruh tenant yang ada di bandara. Kemudian pada fitur Premium Services, pengguna bisa mendapatkan layanan premium seperti misalnya layanan Concierge Express dan Car Rental di bandara.