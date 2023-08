Meriahnya Lomba 17 Agustusan di RT 08 Semabung Lama, Ada Lomba Karung Helm hingga Jalan Santai

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Momen Kemerdekaan Indonesia yang jatuh setiap 17 Agustus tiap tahunnya sangat dinantikan masyarakat Tanah Air. Karena menjadi momen bersejarah, masyarakat memeriahkan 17 Agustus-an dengan penuh sukacita.

Seperti lomba memeriahkan kemerdekaan yang dilaksanakan RT 08 Kelurahan Semabung Lama, Kota Pangkalpinang.

Ada berbagai per lombaan yang digelar, lomba- lomba ini dilaksanakan mulai hari ini Sabtu (19/8/2023) dan berakhir hingga besok Minggu (20/8/2023).

Sejumlah anak-anak riang gembira mengikuti berbagai per lombaan, tepuk tangan dan pekik para orang tua yang mendukung anaknya ber lomba sahut menyahut memenuhi lapangan per lombaan.

Mulai dari lomba makan kerupuk, tahan tawa air, joged balon, loncat karung, sagu estafet, hingga lari karung helm yang sedang viral.

Para anak-anak yang mengikuti lomba lari karung helm ini masuk ke dalam seperti di bungkus karung, lalu mengenakan helm. Sontak per lombaan ini membuat heboh lapangan sebab tak banyak anak yang bisa sampai garis finish.

Selain per lombaan yang diikuti anak-anak, kata Ketua RT 08 Kelurahan Semabung Lama Rofendi Hasan, ada juga lomba untuk dewasa seperti karaoke, lomba panjat pinang, tarik tambang ibu-ibu, dan gaple untuk bapak-bapak.

Diakui Rofendi, berbagai per lombaan ini dilaksanakan guna memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia.

"Sebelumnya kami melaksanakan lomba Agustusan juga tapi tidak semeriah ini, kali ini kita buat meriah dan banyak hadiahnya," sebut Rofendi kepada Bangkapos.com, Rabu (19/8/2023).

Tak hanya lomba saja, kata Rofendi besok Minggu (19/8/2023) bakal ada jalan sehat bersama warga dan bakal dimeriahkan dengan doorprise menarik.

"Kami berharapnya dengan per lombaan seperti ini warga kami RT08 Kelurahan Semabung Lama semakin kompak, semakin dapat diandalkan, menjadi warga yang cinta tanah air," tuturnya.

Ketua panitia per lombaan 17 Agustus Nopianda menyebut, total ada 10 lomba yang dilaksanakan, baik untuk anak-anak dan orang dewasa.

"Hadiah utamanya ada kulkas, kemudian kita juga mendapatkan suport dari donatur yakni sepeda, kemudian hadiah-hadiah kecil lainnya sumbangan dari kita warga RT08. Pokoknya dari kita untuk kita semua," ujar Nopianda.

Menang kalah menurutnya, hal biasa dalam per lombaan, apalagi lomba 17 Agustusan seperti ini, yang terpenting warga berkumpul, bersuka cita bersama.

"Menang kalah hal biasa yang penting pada momen ini kita kumpul, gembira, bisa saling berbagi. Disinilah bentuk memeriahkan kemerdekaan itu. Semoga di tahun depan kita dapat melaksanakan kegiatan seperti ini lagi bahkan lebih meriah," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)