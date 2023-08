Bebas dari Penjara Usai Dapat Remisi HUT ke 78 RI, Ferry Irawan Tulis Pesan Menyentuh Ini

BANGKAPOS.COM- Aktor Ferry Irawan menuliskan kata-kata menyentuh soal kehidupan usai bebas dari penjara.

Diketaui sebelumnya Ferry Irawan bebas dari penjara mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi kemerdekaan HUT ke 78 RI.

Setelah resmi bebas pada Kamis (17/8/2023) lalu, Ferry Irawan pun menuliskan kata-kata menyentuh soal kehidupan di salah satu unggahan Instagram pribadinya.

"New life. New beginning. New chapter of my life," tulis Ferry Irawan dalam akun Instagram @ferryirawanreal, Senin (21/8/2023).

(Kehidupan baru. Awal yang baru. Babak baru dalam hidupku).

Mantan suami Venna Melinda Itu juga memberikan doa terbaik untuk orang-orang yang memberikan dukungan untuknya selama ini.

"Do'a terbaik untuk kalian di luar sana yang selalu support dan ada untuk saya."

"Do'a yang baik pasti akan kembali baik kepada orang yang mendoakan," sambungnya.

Di akhir keterangan unggahan itu Ferry Irawan merasa bersyukur atas kebesaran Tuhan dalam kehidupannya.

"Bersyukur. Dan bersyukur atas semua Kebesaran MU ya Rabb ku," sambungnya.

Unggahan Instagram Ferry Irawan tulis kata-kata menyentuh soal kehidupan setelah bebas dari penjara, hingga dapat komentar dari Ari Wibowo.

Unggahan Ferry Irawan bebas dari penjara

Unggahan Ferry Irawan itu sontak mendapatkan komentar dari sahabatnya, Ari Wibowo.

Dalam komentarnya, Ari Wibowo mengatakan hidup tetap masih sama yang kadang berisikan ketidakadilan.

"No bro, life is still the same, it's hard, tough and often unfair," tulis Ari Wibowo di kolom komentar.