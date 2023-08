Sinopsis Film Dear Jo yang Mengangkat Kisah Perjuangan Pasangan Suami Istri Mau Mendapatkan Anak

BANGKAPOS.COM--Selain film bergenre horor, Indonesia juga gudangnya film drama.

Kali ini kita akan membahas film drama terbaru yang diadaptasi dari novel populer karya Sefryana Khairil.

Film berjudul "Dear Jo: Almost is Never Enough" berhasil mencuri perhatian penggemar film Indonesia.

Dibawakan oleh sutradara Monty Tiwa yang berkolaborasi dengan Lakonde, film ini juga diperkuat oleh deretan aktor populer seperti Jourdy Pranata, Salshabilla Adriani, dan Anggika Bolsterli.

Trailer film Dear Jo kisah sepasang suami istri berjuang mendapatkan anak hingga mengunakan rahim temannya (YouTube)

Cerita film ini berpusat pada pasangan suami istri, Joshua (diperankan oleh Jourdy Pranata) dan Maura (diperankan oleh Salshabilla Adriani).

Keduanya dapat dikategorikan sebagai pasangan muda yang ideal.

Mereka tinggal di Baku, Azerbaijan, dengan karir yang mengesankan masing-masing.

Meskipun cinta di antara mereka tumbuh kuat, ada satu hal yang kurang dalam kehidupan mereka: anak.

Maura telah mencoba segala cara, namun belum juga bisa memberikan keturunan kepada Joshua.

Hal ini membuat Maura merasa kurang percaya diri dan sempurna sebagai seorang wanita.

Suatu hari, Joshua dan Maura memutuskan untuk menggunakan jasa seorang ibu pengganti.

Maura meminta sahabatnya, Ella (diperankan oleh Anggika Bolsterli), untuk mengandung anak mereka.

Ella dengan tulus bersedia membantu sahabatnya tersebut, terutama setelah melihat perjuangan dan keresahan hati Maura.

Namun, ketika saat kelahiran anak sudah dekat, sebuah kecelakaan tragis menimpa Maura yang menyebabkan kematiannya di tempat.