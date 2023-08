Langkah Mulus Kontingen Sepak Takraw Bangka Tengah di Porprov 2023, Tim Regu Putri Sumbang Satu Emas

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kontingen sepak takraw Kabupaten Bangka Tengah menunjukan hasil yang cukup baik selama beberapa hari pertandingan di Porprov 2023.

Bertempat di GOR Chelsea Mentok, pertandingan cabang olahraga sepak takraw sudah dimulai sejak tanggal 20 Agustus kemarin.

Baca juga: Atlet Tenis Meja Bangka Borong Tiga Medali Emas di Hari Pertama Poprov VI Bangka Belitung

Baca juga: Geng Motor Bikin Ulah di Pangkalpinang, Wali Kota Kesal Aksi Premanisme Bikin Tidak Aman

Di hari pertama itu, nomor tim beregu putra Bangka Tengah langsung melesat ke posisi atas dengan mengalahkan Bangka Selatan dan Bangka Barat dengan meraih hasil Sempurna, yakni Juara grup A.

Sementara untuk nomor tim beregu putri pertandingan perdana Bangka tengah vs Belitung (2-1), Bangka Tengah Vs Bangka Selatan (2-1), Bangka Tengah vs Bangka Barat (3-0)

Sedangkan untuk pertandingan di hari kedua, Senin (21/08/2023) kemarin, tim putri sepak takraw Bangka Tengah vs Bangka berjalan sangat sengit.

Kedua tim bertekad untuk memenangkan pertandingan agar dapat meraih nilai sempurna di posisi teratas.

Detik-detik kemenangan penentu Bangka Tengah berhasil menaklukan Bangka melalui regu 1.

Servis Kabupaten Bangka dapat dengan mudah di Terima oleh puja (tekong) gengan kepala serta di sempurnakan Amastasya (fider) melakukan umpan kepada Cindy Febriyani (Killer) dapat melakukan smash yang tidak dapat di kembalikan oleh tim 1 Regu putri Bangka dan menaklukkan Bangka 2 set langsung (2-0).

Untuk tim regu Pertandingan dimenangkan oleh kabupaten Bangka tengah vs Bangka dengan skor (2-1).

Dengan demikian Tim Regu putri Bangka Tengah berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mendapatkan nilai 8 diposisi teratas dengan mendapatkan medali emas pertama cabang olahraga sepak takraw nomor tim regu putri.

Foto bersama para atlet sepak takraw saat pertandingan di GOR Chelsea Mentok, Senin (21/8/2023) kemarin. (Dok/PSTI Bangka Tengah)

Manager Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Bangka Tengah, Asim memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap kinerja tim sepak takraw Bangka Tengah.

"Alhamdulillah kami mampu cepat beradaptasi dengan lapangan setelah di pertandingan pertama kurang fokus. InsyahAllah kami siap untuk menyandingkan medali emas nomor tim putra dan putri pada Porprov Babel 2023," kata Asim, Selasa (22/8/2023).

Baca juga: Kronologi Terios Tabrak Toko di Bangka Barat, Satu Anak Dikabarkan Masuk Kolong Mobil

Baca juga: Sosok Hikma Nur Syafa, Polwan Cantik Berhijab yang Dulu Viral Tugas di Afrika, Begini Kabarnya Kini

Dia menjelaskan, hari ini tim regu putra sepak takraw Bangka Tengah bakal melawan tim dari Bangka Selatan untuk memperebutkan gelar juara.

Sementara itu, TD Sepak Takraw Porprov Bangka Belitung 2023, Kaimudin memberikan apresiasi kepada PB.PSTI, PB. Porprov, KONI Bangka Belitung dan PSTI Bangka Barat yang sudah sukses atas terlaksananya pertandingan cabang olahraga sepak takraw.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)