Pelaku UMKM Akui Manfaat KUR, Proses Mudah dan Cepat Untuk Pengembangan Usaha

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Keberadaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak baik bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah ( UMKM) dalam mengembangkan usaha.

Selain itu, penyaluran KUR saat ini memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha yang mengajukan pinjaman dana KUR untuk pengembangan usaha.

Pelaku usaha dapat mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan atau agunan hingga Rp100 juta.

Tri satu diantara pelaku usaha yang ikut memanfaatkan dana KUR untuk pengembangan usahanya mengaku sangat terbantu.

Pasalnya dia yang kurang lebih sudah tiga tahun bergelut dibidang usaha minuman ini bisa membuka cabang usaha ke dua dengan adanya bantuan dana KUR.

"Dana KUR ini sangat membantu kita (Pelaku UMKM-red) karena bisa mengebangkan usaha. Trus juga dari segi syaratnya juga sekarang mudah bisa tanpa agunan, hanya tunjukin usaha kita aja empat hari sudah cair," ungkap Tri kepada Bangkapos.com, Selasa (22/8/2023).

Menurut Tri, keberadaan dana KUR ini menjadi program pemerintah yang harus di dukung agar para pelaku usaha bisa terus berinovasi dan mengembangkan usahanya lebih baik.

"Dengan dana KUR ini tentunya saya bisa membuat daganganblebih baik dan harapannya perbankan juga memberikan pelayanan yang baik kepada UMKM yang ingin mengajukan KUR," ucapnya.

Senada adanya program KUR ini juga dirasakan oleh Wahyu, UMKM getas.

Dia menyebut dengan adanya program KUR ini ia bisa memproduksi getas dalam jumlah yang lebih banyak.

"Kalau sebelum-sebelumnya saya hanya produksi sedikit saja paling puluhan kilo karena terbatas dana, tapi dengan dana KUR saya bisa memproduksi lebih banyak bahkan bisa stok bahan pokok seperti ikan juga karena sering kosong. Kalau tidak stok, kita juga nggak bisa produksi," ucapnya.

Diakuinya pengajuan program KUR juga dirasa sangat mudah dan cepat dalam pencairannya.

"Saya kemarin tidak ada agunan, trus prosesnya juga cepat hanya foto usaha kita dan produk trus tiga hari setelah pengajuan sudah cair," kata Wahyu.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)

