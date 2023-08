Pemain timnas Indonesia U22, Fajar Fathur Rahman (kiri) dikawal oleh pemain Vietnam. Prediksi skor Vietnam vs Filipina di Piala AFF U23, penentu Indonesia lolos atau tidak ke semifinal. Laga Vietnam vs Filipina pukul 20.00 WIB.

BANGKAPOS.COM -- Vietnam U23 dijadwalkan menghadapi Filipina U23 dalam pertandingan Kejuaraan AFF U23 pada Selasa (22/8/2023).

Laga ini berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand pada pukul 20.00 WIB.

Sepertid diketahui bahwa saat ini Vietnam memimpin Grup C mengoleksi 3 poin setelah mengalahkan Laos dengan skor 4-1.

The Golden Star Warriors unggul 2 angka dari Filipina dan Laos yang berbagi angka di laga pembuka.

Langkah mereka lebih mudah dibandingkan yang lain.

The Golden Star Warriors cukup menahan seri Filipina hari ini.

Maka, Vietnam akan keluar sebagai juara Grup C dengan 4 angka, sedangkan The Azkals hanya akan memiliki 2 poin.

Jika Vietnam menang atas Filipina, situasi akan semakin nyaman untuk The Golden Star Warriors, dan sebaliknya semakin rumit untuk The Azkals. Vietnam akan mendapatkan 6 angka dan juara Grup C.

Head to Head Vietnam vs Filipina

Sejauh ini Vietnam U23 baru tiga kali bertemu dengan Filipina U23.

Dari tiga pertemuan tersebut berhasil dimenangkan oleh Vietnam dua kali dan sekali imbang.

Berikut head to head pertemuan Vietnam vs Filipina :

08/05/22: Vietnam U23 vs Philippines U23 0 - 0

20/08/17: Philippines U23 vs Vietnam U23 0 - 4

03/11/11: Vietnam U23 vs Philippines U23 3 - 1

Susunan Peman Vietnam vs Filipina