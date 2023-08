El Nino Picu Anomali Kenaikan Harga Bahan Pokok di Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Sejumlah bahan pokok kian mahal hampir dalam satu bulan terakhir di Kota Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.

Biasanya, kenaikan harga pangan memang terjadi sesaat menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Namun kali ini justru fenomenanya berbeda.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG), Anshori turut membenarkan jika terjadi kenaikan harga. Terutama pada beberapa komoditas pangan di hampir seluruh pasar.

Bahkan kenaikan secara signifikan terlihat sekali dalam sepekan terakhir, terutama untuk beras, telur, daging ayam ras dan daging sapi.

“Untuk sementara saat ini masih stabil, cuma memang ada penurunan juga peningkatan daya beli dari beberapa bahan pokok,” kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (23/8/2023).

Anshori mengatakan, sejumlah komoditi yang mengalami kenaikan cukup signifikan yakni cabai rawit dan cabai merah besar. Harganya kini tembus Rp65 ribu dari semula Rp55 ribu per kilogram. Kemudian cabai merah besar naik Rp20 ribu menjadi Rp55 ribu dari harga semula Rp35 ribu per kilogram.

Selanjutnya harga beras premium naik Rp2.000 ribu menjadi Rp72 ribu per lima kilogram. Lalu, beras medium naik Rp5 ribu menjadi Rp65 ribu per lima kilogram. Gula pasir naik Rp1.000 menjadi Rp15 ribu per kilo. Telur naik Rp5 ribu menjadi Rp25 ribu per kilo.

Sedangkan harga daging ayam stabil harga Rp25 ribu per kilo, juga harga daging sapi Rp150 ribu per kilo. Sementara harga bawang merah justru mengalami penurunan. Dari semula Rp30 ribu kini menjadi Rp28 ribu per kilogram. Lalu untuk harga bawang putih masih cenderung stabil Rp40 ribu per kilogram.

“Kenaikannya memang cukup signifikan khusus cabai. Untuk beras sendiri kenaikan harganya langsung dari pusat sejak awal bulan ini,” jelas Anshori.

Lebih jauh ungkapnya, kenaikan harga ini dipicu oleh fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah daerah pemasok bahan pokok mengalami kekeringan. Imbasnya banyak petani yang gagal panen karena kekurangan pasokan air. Begitu pula dengan faktor cuaca ekstrem saat ini.

Angin kencang di perairan juga mempengaruhi distribusi sejumlah bahan pokok dari luar Pulau Bangka. Karena adanya keterlambatan pasokan barang berimbas kepada kenaikan harga.

“Jadi mungkin karena keadaan cuaca, pengaruh musim kemarau dengan ketersediaan barang. Sehingga rantai pasok pengiriman barang terhambat, dan pasti akan ada kenaikan harga,” sebutnya.

Kendati demikian kata Anshori, untuk mengantisipasi kenaikan harga di luar batas kewajaran pihaknya akan menggelar operasi pasar dalam waktu dekat. Sekaligus menggandeng Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perum Bulog.

Diharapkan dengan begitu harga bahan pokok dapat kembali stabil seperti semula.

“Kita akan lakukan operasi pasar berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, sekaligus untuk mengontrol kestabilan harga di tingkat distributor,” pungkas Anshori.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)