Jadwal Liga 1 Pekan ke-1: Madura United vs Bhayangkara, Persib vs RANS

BANGKAPOS.COM - Liga 1 2023/2024 memasuki pekan ke-10 pada minggu ini.

Ada sejumlah pertandingan yang akan berlangsung pada Jumat (25/8), Sabtu (26/8), Minggu (27/8) dan Senin (28/8).

Pada Jumat dijadwalkan empat laga antara lain Persik vs PSIS, Madura United vs Bhayangkara FC, Dewa United vs Persija, dan ditutup laga Borneo FC vs Persita Tangerang.

Sedangkan pertandingan pada hari Sabtu PSS Sleman vs Persebaya dan Persib vs RANS Nusantara.

Satu laga akan mengisi jadwal pada Minggu, 27 Agustus 2023 mempertemukan Bali United vs Barito Putera.

Dua pertandingan akan mengakhiri laga pekan ini pada Senin, 28 Agustus 2023 antara Arema FC vs Persikabo dan PSM vs Persis Solo.

Madura United vs Bhayangkara FC

Pemuncak klasemen sementara Madura United akan berhadapan dengan Bhayangkara FC yang kini berada di nomor 2 buncit.

Duel Madura United vs Bhayangkara FC digelar pada JUmat (25/8/2023).

Madura United akan menghadapi Bhayangkara pukul 15.00 WIB di SGMRP.

Madura United bakal bermain ngotot sekaligus menjaga konsistensi dan performa yang makin mantap.

Madura United saat ini berada di posisi pertama klasemen Liga 1.

Dilansir Tribun-Medan.com dari TribunMadura.com, Sang pelatih Mauricio Souza mengungkap sejumlah pemainnya yang punya peran penting.

Madura United FC anteng di posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024.