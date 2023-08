Lagu Seven Jungkook BTS Dituding Plagiat Lagu Lawas yang Rilis 24 Tahun Lagu, Agensi Tegas Membantah 

BANGKAPOS.COM -- Penikmat musik Tanah Air, khususnya penggemar K-Pop pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu berjudul 'Seven' yang dibawakan oleh Jungkook, personel BTS.

Tak sendiri, Jungkook juga diketahui penggandeng rapper Amerika Serikat bernama Latto untuk menyanyikan bagian rap lagu Seven.

Lagu Seven ini memiliki ritme atau irama yang penuh gairah, liriknya bercerita tentang keinginan untuk bisa bersama orang yang dicintai setiap saat.

Sebagaimana penggalan liriknya yang berbunyi:

“Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. Seven days a week."

"Every hour every minute every second. You know night after night. I’ll be lovin’ you right. Seven days a week,” penggalan lirik lagu Seven milik Jungkook BTS.

Sejak awal perilisannya pada Jumat (14/07/2023), lagu Seven ini sudah mampu memikat hati penikmat musik, khususnya ARMY (sebutan bagi penggemar BTS).

Bahkan, hanya dalam kurun waktu sekitar dua jam usai dirilis MV lagu Seven milik Jungkook BTS telah diputar sebanyak lebih dari 5,3 juta kali di YouTube.

Belakangan muncul rumor yang mengatakan bahwa lagu Seven yang dibawakan oleh Jungkook adalah plagiat dari lagu lawas berjudul Time of Mask yang dirilis 24 tahun lalu?

Ternyata kabar tak sedap itu langsung dibantah agensi Jungkook, Big Hit.

Melansir Allkpop.com pada Selasa (22/8/2023), laporan outlet media eksklusif pada 22 Agustus KST mengungkap tuduhan plagiarisme terhadap single debut solo Jungkook BTS, Seven feat. Lato.

Single berbahasa Inggris Seven feat. Latto disusun dan ditulis oleh Andrew Watt, Jon Bellion, Henry Walte, Theron Makiel Thomas, dan Latto.

Single tersebut saat ini dicurigai meminjam urutan skala yang sama sebagai melodi kunci yang digunakan dalam Time of Mask milik Fin.KL yang dirilis pada 2000.

Fin.KL's, Time of Mask adalah lagu b-side dari album spesial girl grup ' SPECIAL '.