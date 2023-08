Musim Kemarau, Harga Cabai Rawit di Bangka Selatan Tembus Rp65 Ribu

Sejumlah pedagang di Pasar Rakyat Toboali saat tengah melayani seorang pembeli cabai, Rabu (23/8/2023). Karena musim kemarau harga cabai rawit tembus Rp65 ribu per kilogram.

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Kekeringan dan dampak fenomena El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air berdampak pada meningkatnya harga bahan pokok (Bapok) di pasaran.

Seperti halnya yang terjadi di Pasar Rakyat Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung harga sudah naik sejak pekan lalu.

Seorang pedagang, Kholifah (49) mengatakan, kenaikan harga sejumlah bahan pokok telah terjadi sejak sepekan terakhir.

Kondisi ini diakibatkan oleh musim kemarau yang berdampak pada produksi sayuran termasuk cabai. Sehingga harga bahan pokok terus merangkak naik setiap harinya.

“Kenaikan harga sudah terjadi sejak seminggu ini,” kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (23/8/2023).

Kholifah mengungkapkan, untuk harga cabai merah misalnya. Semula dijual seharga Rp35 ribu, kini naik Rp20 menjadi Rp55 ribu per kilogram.

Kemudian harga cabai rawit merangkak naik Rp15 ribu per kilogram. Dari semula Rp50 ribu kini tembus Rp65 ribu per kilogram per 23 Agustus 2022.

Sementara untuk harga bawang merah justru mengalami penurunan. Dari semula Rp30 ribu kini menjadi Rp28 ribu per kilogram.

Kemudian untuk harga bawang putih masih cenderung stabil Rp40 ribu per kilogram. Begitu juga dengan harga tomat, semula Rp10 ribu per kilogram kini menjadi Rp15 ribu per kilogram.

“Yang naik signifikan itu cabai rawit sama cabai merah keriting. Naik sampai Rp15-20 ribu per kilogram,” jelasnya.

Di samping itu lanjut dia, kenaikan ini disebabkan banyak petani cabai di berbagai daerah mengalami penurunan produksi.

Hal ini karena pengaruh cuaca ekstrem hingga pasokan ke pasar terbatas. Namun, untuk kebutuhan cabai yang masuk ke pasaran telah mengalami kekurangan.

Karena produksi petani mengalami penurunan hingga harga tinggi disebabkan dari cuaca buruk. Begitu pula untuk penjualan cabai selama sepekan terakhir, justru cenderung menurun. Lantaran banyak masyarakat yang mengurangi pembelian cabai.

“Karena musim kemarau jadi harga bahan pokok naik, karena rata-rata cabai ini dari luar. Pembeli juga sepi seminggu ini,” ungkapnya.

Sementara itu, seorang pembeli Lina (30) terpaksa harus membeli cabai merah meski harganya tinggi. Kebutuhan tersebut untuk digunakan memasak makanan warung nasinya. Dengan kenaikan harga cabai itu, dirinya tak berani menaikkan harga makanan kepada konsumen.

“Ditakutkan mereka pergi jika harga dinaikkan,” ucap Lina. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)