Turnamen Golf Piala Ketua Umum PWI Pusat II Sukses, Ketua PWI Ucapkan Terimakasih

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI II yang digelar di Black Rock beberapa hari lalu berjalan sukses.

Ketua PWI Pusat Atal S Depari Rabu (23/8/2023) kagum atas penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PWI Bangka Belitung.

"Ini luar biasa pengurus PWI di daerah mampu menyelengarakan even besar dengan sukses. Apa yang dilaksanakan PWI Bangka Belitung patut dicontoh kawan kawan PWI didaerah lainnya," kata Atal S Depari.

Ketua PWI Bangka M Fathurakhman pada Rabu (23/8/2023) menerima bantuan dari Bank Sumsel Babel yang baru bisa disampaikan terkait sponsprship kegiatan.

Penyerahan dilakukan di Kantor Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang.

Diserahkan oleh Pemimpin Cabang Benny Maryanto diwakili oleh Wapemcab Bidang operasional Chiko Endriawan.

Sementara M Fathurakhman didampingi Fakhrudin Halim Sekretaris PWI Bangka Belitung.

Menurut Boy sapaan M Fathurakhman kegiatan Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI Pusat II selain didukung oleh Bank Sumsel Babel juga didukung oleh PT Timah Tbk, Polda Kepulauan Bangka Belitung, MyBox, MSG, PLN, JFX, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, KONI Bangka Belitung dan mitra PWI Bangka Belitung lainnya.

"Kita ucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu terlaksananya Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI Pusat II," kata Boy.

Turnamen Golf Kemerdekaan Piala Ketua Umum PWI Pusat II yang digelar di Padang Golf Blackrock Belitung dikuti 60 pegolf dari Bangka dan Belitung serta daerah lainnya Sabtu (19/8/2023).

Kegiatan dibuka resmi oleh Ketua umum PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi.

Keduanya melakukan pukulan bola asap sebagai tanda dimulainya turnamen yang mengggelar 18 hole dalam turnamen tersebut.

Namun hadiah 1 unit Mobil Innova Reborn untuk hole in one tak diraih para pegolf. Pasalnya tak satupun pegolf yang berhasil melakukan hole in one.

Kemeriahan terlihat karena setiap pegolf perserta mendapatkan hadiah dari panitia dengan berbagai jenis.