Ironi Ketimpangan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Rojani, S.S.T., M.M. - Statistisi BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENINGKATAN tajam angka ketimpangan ekonomi menjadi sebuah ironi di tengah kinerja impresif pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian Indonesia boleh dikatakan sangat impresif. Prestasi ini terasa istimewa karena berhasil dicapai ketika perekonomian dunia tengah meredup akibat pandemi Covid-19.

Padahal di tengah ancaman resesi global, Indonesia mampu membukukan pertumbuhan 5,31 persen pada 2022 dan 5,17 persen triwulan II 2023; salah satu tertinggi di dunia, setelah China dan India. Kendati demikian, penyakit ekonomi serius yang kita hadapi adalah ketimpangan yang meningkat cukup tinggi, angka rasio gini sebesar 0,388 dan merupakan yang terburuk sejak 5 tahun terakhir.

Ketimpangan Spasial-Sektoral Ekonomi Indonesia

Ekonomi Indonesia menghadapi ketimpangan spasial dan struktural. Dari aspek spasial, pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia (KTI) tertinggal dari kawasan barat Indonesia (KBI). Gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi ke KBI.

Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia justru 83 persen tercipta di KBI, sisanya baru KTI. Tiga besar provinsi di KBI semuanya di Jawa menyumbang 45 persen perekonomian Indonesia, yaitu DKI Jakarta (17 persen), Jawa Timur (15 persen) dan Jawa Barat (13 persen). Tiga besar provinsi di KTI hanya menyumbang 9,3 persen, yaitu Kalimantan Timur (4,6 persen), Sulawesi Selatan (3 persen), dan Sulawesi Tengah (1,7 persen). Dari uraian tersebut mempertegas ketimpangan antarwilayah dan pulau terus terjadi.

Dari aspek sektoral, struktur perekonomian mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder, dan tersier. Meskipun begitu, pergeseran struktur lebih dilihat dari aspek nilai tambah, dan kurang diikuti pergeseran penyerapan tenaga kerja sektoral. Sektor-sektor primer yang "terpaksa" menyerap tenaga kerja banyak, menghasilkan nilai tambah yang kecil. Adapun sektor-sektor sekunder dan tersier menyerap tenaga kerja yang tidak sebanyak sektor primer. Dengan demikian, mengacu kepada yang disebut Hollis Chenery, terjadi pergeseran semu dalam ekonomi Indonesia.

Dari sisi lapangan usaha, sektor industri telah menjadi makin besar dan saat ini sudah menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini wajar karena jumlah industri besar dan sedang, 80 persen berada di Jawa sehingga menciptakan nilai tambah (value added) terbesar pula. Sifat industrinya juga relatif berbeda. Industri Jawa lebih bersifat basis impor (walaupun tidak seluruhnya), sedangkan di luar Jawa relatif lebih berbasis sumber daya alam.

Ketimpangan spasial mungkin juga berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia, sementara dari aspek struktural, ada masalah produktivitas sektoral yang mengganggu perekonomian Indonesia yang mungkin dapat diatasi melalui pemilihan sifat industri yang cocok. Demikian juga aspek penguasaan faktor produksi juga menjadi penting karena tanpa itu, ekonomi dapat tumbuh tinggi, tetapi ketimpangan melebar. Investasi tentu penting, tetapi investasi yang relatif memperkecil penguasaan faktor produksi masyarakat banyak tentu menghambat transformasi sosial. Bahkan yang terjadi adalah degradasi sosial.

Efek "Muncrat" ke Atas

Ketimpangan muncul karena pelayanan publik yang buruk bagi kalangan bawah seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, dan akses kredit. Ini membuat mereka tak bisa bersaing dan meningkatkan taraf hidup. Masalah pelayanan publik bukan hanya persoalan pengadaan, melainkan kesesuaian dan kualitas.

Selain dari rasio gini, ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran antargolongan dilihat dari ketimpangan versi Bank Dunia, berapa kue nasional yang dinikmati 40 persen golongan pendapatan terendah. Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk termiskin justru diikuti kenaikan kue nasional yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya dari yakni 46,09 persen (Maret 2019) menjadi 46,71 persen (Maret 2023). Sementara itu, kelompok 40 persen penduduk menengah mengalami penurunan kue nasional dari 36,62 persen (Maret 2019) menjadi 35,25 persen (Maret 2023). Ternyata ada indikasi kuat terjadi trickle-up effect, efek "muncrat" ke atas, dalam proses pembangunan kita.

Ketimpangan di Perdesaan

Jumlah penduduk miskin per Maret 2023 mencapai 25,90 juta (9,36 persen). Dari jumlah itu, hampir dua kali lipat penduduk miskin berada di perdesaan. Data ini menunjukkan, puluhan tahun pembangunan ekonomi ternyata kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa. Selain itu, dengan garis kemiskinan Rp550.458 per orang per bulan, kita bisa mempertanyakan seperti apa kualitas hidup yang dijalani para warga miskin itu.

Inflasi yang tinggi dan pendapatan yang rendah membuat warga miskin terpukul dua kali. Apalagi mayoritas pengeluaran penduduk miskin masih untuk pangan. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin untuk pangan mencapai 74,21 persen. Sedikit saja lonjakan harga, daya beli mereka anjlok drastis. Itulah sebabnya, banyak ekonom menyebut inflasi sebagai "perampok uang rakyat". Pengendalian inflasi menjadi kebutuhan mutlak. Bagi warga miskin, inflasi yang terkendali akan menjadi benteng pertahanan hidup.

Masalah ketimpangan ini dalam praktiknya cenderung sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun, yang terjadi sebaliknya, ketimpangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat pamer kemewahan. Tak ketinggalan, para pengusaha sebagai mitra kerja pemda juga ikut "flexing" di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran di daerah, masyarakat di sekitarnya hanya bisa menjadi penonton sehingga mendorong munculnya kecemburuan sosial, ketimpangan, dan berujung pada tindak kekerasan.

Mengatasi ketimpangan tidak bisa dilakukan dengan sekali pukul dalam waktu singkat. Selain terus menggenjot dan mempercepat pembangunan secara merata, dibutuhkan kebijakan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang berkeadilan. Selain itu, diperlukan peranan dari semua pihak sehingga kebijakan yang dilakukan dapat terlaksana secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan untuk mengatasi ketimpangan. (*)