Kolaborasi dengan ACE, PLN Gandeng Dua Perusahaan Listrik Malaysia

PLN

Penandatanganan MoU antara Perusahaan Listrik Negara (PLN), ASEAN Centre for Energy (ACE), Tenaga Nasional Berhad (TNB), dan Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) disaksikan jajaran Menteri Energi negara-negara ASEAN untuk pengembangan interkoneksi RI-Malaysia pada ASEAN Energy Business Forum di Bali, Jumat,(25/8). Kiri ke kanan: Mohd. Yaakob Jaafar (Chief Executive Officer of SESB, Malaysia), Nuki Agya Utama (Executive Director of ACE), Darmawan Prasodjo (Direktur Utama PLN, Indonesia), dan Dato' Indera Ir. Baharin (President and Chief Executive Officer of TNB, Malaysia).