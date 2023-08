Keluarga Basis Pendidikan Anak Usia Dini

Oleh: Nanang Qosim, S.Pd.I., M.Pd. - Dosen Agama Islam Poltekkes Kemenkes Semarang

REALITAS yang makin kompleks sekarang ini tidak dapat disangkal bahwa peran keluarga memiliki makna yang sangat penting. Kehadirannya menggiring kita untuk merenung lebih dalam, menggali lebih jauh, dan mengenali secara mendalam tentang esensi dari keluarga itu sendiri. Sebuah kewajiban bagi kita untuk menyoroti peran ini, mengingat dampak yang makin meluas dari berkurangnya efektivitas fungsi yang seharusnya dijalankan oleh keluarga.

Salah satu fungsi keluarga yang makin tereduksi, makin dialihkan pada institusi di luar keluarga, adalah fungsinya sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak, terutama bagi anak yang masih berusia dini (0-6 tahun). Hal ini tampak dari makin mudanya usia anak yang "disekolahkan". Belum juga genap berumur satu tahun, anak sudah harus "masuk sekolah", dengan ditemani baby sitter dan pak sopir. Kondisi ini tentu perlu untuk dicermati, di saat begitu banyak teori yang mendukung keberadaan keluarga sebagai basis pendidikan anak (usia dini).

Secara internasional pemahaman akan fungsi keluarga telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dalam sebuah resolusinya menyebutkan, "Keluarga adalah wahana untuk mendidik, mengasuh dan menyosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik".

Begitu pentingnya peran keluarga sebagai institusi pendidikan, William Bennett, seorang pakar pendidikan, menganggap keluarga sebagai institusi di mana aspek pendidikan seorang anak bisa diadopsi paling efektif. Begitu efektifnya sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses pembelajaran tersebut, maka sangatlah sulit bagi institusi lain untuk memperbaikinya.

Dalam tulisannya yang berjudul Moral Literacy and the Formation of Character (Moral Character and Civic Education in the Elementary School, 1991), Bennet menyebutkan,"If it (family) fails to teach honesty, courage, desire for excellence, and a host of basic skills, it is exceedingly difficult for any other agency to make up its failures" (Apabila keluarga tidak berhasil mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi lembaga lain untuk memperbaikinya)."

Begitu pentingnya pola asuh dalam keluarga sehingga tokoh pendidikan kita, yang juga pendiri Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara, menerapkan pola asuh kekeluargaan serta prinsip asih (mengasihi), asah (memahirkan), dan asuh (mengasuh) dalam lembaga pendidikan yang dikembangkannya. Bahkan, Ki Hadjar Dewantara juga sangat menekankan bahwa untuk anak, terutama anak usia dini, kegiatan pembelajaran dan pendidikan harus dilakukan bagaikan keluarga yang sedang mengasuh dan membimbing anak-anaknya secara alamiah sesuai dengan kodrat anak.

Sebuah komputer dengan kapasitas menyimpan memori sebesar sepuluh gigabyte pasti banyak hal luar biasa yang dapat dilakukan oleh komputer canggih itu. Demikian juga dengan anak-anak balita kita. Semestinya mereka mampu melakukan hal yang luar biasa. Karena sesungguhnya, komputer canggih di atas adalah gambaran dari kemampuan otak seorang bayi mungil, yang beratnya tak lebih dari 1 kg.

Lama sebelum dilahirkan, hampir seluruh sel neuron/sel saraf otak bayi, yang berjumlah 10-12 juta, telah terbentuk. Satu sel neuron, dalam bahasa komputer, berkapasitas satu byte. Setiap neuron saling berhubungan dengan 10 ribu neuron lain lewat jutaan kabel dan terminal yang membentuk organ otak. Walaupun jumlah serabut saraf, dendrit, dan sinapsis yang menghubungkan sel-sel saraf tersebut lebih sedikit bila dibandingkan orang dewasa, namun dalam tahun pertama pertumbuhannya, sel-sel penghubung berkembang sangat cepat.

Hanya saja komputer canggih itu masih baru, belum pernah dipakai, belum diisi program, memorinya masih kosong. Dengan demikian, untuk "menghidupkan" dan mengaktifkannya perlu dimasukkan program dan data. Sayangnya tidak semua program dan data yang dimasukkan akan disimpan oleh komputer super (baca: otak) anak.

Hanya ada empat macam program dan data yang akan disimpan oleh otak anak, yaitu yang lebih dulu direkamnya, yang lebih dipercaya, yang lebih menyenangkan dan yang berlangsung terus-menerus. Dalam konteks inilah keluarga (terutama orang tua-ibu dan ayah) berperan dominan.

Ketika seorang anak lahir, maka wajah orang tuanyalah yang pertama kali dilihatnya. Senyum ayah dan ibunyalah yang pertama kali menyambutnya. Gendongan, belaian, dan tatapan lembut ayah ibunyalah yang pertama kali menyapanya. Dan sesungguhnya ini adalah masukan program sekaligus pelajaran pertama bagi otak anak, yaitu pelajaran bersikap sopan, keramahan, rasa sayang, ketenangan.

Makanan pertama pun ia peroleh dari keluarganya, terutama dari ibunya, berupa air susu ibu. Hebatnya, proses menyusui tidaklah sekadar proses memberi makan, tetapi juga proses pembelajaran. Ketika menyusui, biasanya para ibu akan tersenyum, membelai, mengajak anaknya berbicara, menyenandungkan lagu, bahkan melantunkan doa. Dan ini semua memberikan rangsangan bagi pancaindra anak yang akan diteruskan ke otaknya.

Bahkan, ketika si bayi mungil itu ngompol (buang air kecil) dan buang air besar pun sesungguhnya adalah suasana belajar baginya. Semua reaksi ibu atau orang tua akan menjadi data penting, dan tentu saja bahan pembelajaran bagi anak. Proses pemasukan program dan data akan makin gencar, seiring dengan bertambahnya usia anak.

Ketika anak mulai masuk fase belajar berjalan, maka ia pun akan senang sekali berjalan, seakan tak pernah merasa lelah. Tak lupa, pada saat itu ia bereksplorasi, memuaskan rasa ingin tahunya. Semuanya dimasukkan ke mulut, ia ingin merasakan sensasi rasanya. Semuanya dipegang, ia ingin merasakan kepekaan indra rabanya. Tak jarang, rasa ingin tahunya itu menimbulkan kejadian spesial, entah terjatuh, ataupun justru menjatuhkan barang.

Dengan beragamnya aktivitas dalam keluarga yang bisa menjadi media pembelajaran bagi anak usia dini, maka tidaklah berlebihan bila selain menjadi tempat berlindung, keluarga juga dianggap sebagai sekolah pertama dan utama bagi anak. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa 70 persen watak anak merupakan hasil pola asuh dalam keluarga. Adapun sekolah hanya berperan 30 persen, 25 persen merupakan hasil bentukan guru dan lima persen merupakan hasil paparan lingkungan.

Nah, masihkah kita menyepelekan potensi keluarga dan enggan memberikan pendidikan bagi anak-anak kita yang masih berusia dini, dengan berbasis pada keluarga? Semoga tidak. (*)