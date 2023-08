Pemilu 2024 Menyapa Perempuan?

OLeh: Istiya Marwinda, S.I.P., M.H. - Politisi Perempuan Bangka Selatan

Secara substansi, pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana utama mewujudkan demokrasi melalui penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintah penyelenggara negara. Keterwakilan perempuan juga selalu menjadi isu semu yang tak terelakkan. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertinggi tercapai pada Pemilu 2019, yakni 20, 52 persen.

Walaupun persentase pada Pemilu 2019 lalu menjadi sejarah keterwakilan perempuan terbanyak sepanjang pesta demokrasi di Indonesia, mestinya perlu dilihat kembali bahwa ini belum menjadi sebuah keterwakilan yang ideal. Yang mana porsi ideal keterwakilan perempuan di parlemen seperti yang ditetapkan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Perempuan adalah mencapai 30 persen-35 persen (UN Commission on the Status of Women).

Usaha tim penyelenggara pemilu untuk bisa melaksanakan tugas dengan memenuhi porsi ideal keterwakilan perempuan terlihat berhasil walau terlihat semu. Partai politik pun sudah bersitegas untuk memunculkan kader-kader perempuan terbaiknya dalam pelaksanaan Pemilu 2024 walaupun terlihat masif. Semua terlihat sangat lancar dan berjalan dengan baik.

Seperti yang dirilis oleh media daring tempo.co, "Semua parpol atau 18 parpol peserta Pemilu 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 246 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023. "Bahkan, seluruh partai politik disebut mengajukan bacaleg lebih dari 30 persen seperti yang diamanatkan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Pemilu."

Data tersebut merupakan hasil yang diumumkan oleh KPU RI terkait dengan bacaleg di tingkat DPR RI menjadi sebuah persentase ideal bagi keterwakilan perempuan. Mungkinkah ini menjadi hal yang sama pada bacaleg di daerah-daerah?

Adapun pada survei lain, masih terungkap bahwasannya hak konstitusional bakal caleg perempuan terenggut akibat pembulatan ke bawah syarat 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon legislatif yang dibuat oleh KPU. Ungkapan ini menunjukkan lagi-lagi keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kurang dari 30 persen. Masih belum mudah untuk menjemput kemerdekaan perempuan dalam kesetaraan menjalankan konstitusional.

Menyapa perempuan dalam pemilu menjadi proses yang tidak mudah. Perlu sekali menggelorakan semangat reformasi perempuan dalam berdikari untuk negeri ini. Demokrasi kita adalah milik semua warga negara Republik Indonesia. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan konstitusi ini. Perempuan harus menjadi penyuara bagi perempuan itu sendiri. Mengangkat kepentingan perempuan itu sendiri adalah upaya untuk menyejahterakan pemberdayaan perempuan.

Dalam dunia demokrasi, pemilu juga merupakan menjadi ajang pembaruan dalam sebuah lembaga keterwakilan rakyat ataupun lembaga birokrasi. Yang mana lembaga keterwakilan dan juga birokrasi memiliki peran penting dalam terselenggaranya suatu pemerintahan. Maka dari itu peran tersebut harus diisi merata untuk mengisi komponen yang berkaitan dengan hal-hal tertentu.

Setidaknya keperluan perempuan juga hanya dipahami oleh kaum perempuan. Maka dari itu keterwakilan perempuan begitu penting agar pemberdayaan terhadap perempuan tidak timpang ke bawah.

Dalam sudut konstitusi mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun wakil rakyat sudah dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan yang demokratis. Jadi semua warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sepanjang prosesnya dilaksanakan secara demokratis. Tinggal lagi bagaimana perempuan mengambil jalan menuju sebuah harapan. Perempuan yang mampu mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai aksi sosial dan politik.

Lalu sudahkah perempuan tersapa pada Pemilu 2024 kali ini? Penulis rasa perjuangan ini belum usai, walau ideal keterwakilan perempuan dalam bacaleg sudah mencapai 30 persen. Pada realitasnya tantangan perempuan dalam ranah politik cukup besar. Belum lagi persaingan dalam partai politiknya masing-masing dalam perjalanan menuju pemilihan.

Tidak banyak perempuan mendapat posisi-posisi strategis dalam partai politiknya sendiri. Tidak jarang memang laki-laki lebih dikedepankan. Ketika bakal calon legislatifnya perempuan sulit sekali untuk ditonjolkan, entah itu dari nomor urut dalam pemilihan atau prioritas posisi-posisi struktural partai.

Perempuan perlu menyiapkan kesiapan mental, pengetahuan, serta sikapnya untuk terjun ke ruang publik, untuk menghadapi segala bentuk perubahan yang terjadi di lingkup masyarakat. Lalu perempuan yang memiliki peran untuk bisa melakukan perubahan secara cepat dalam menanggapi isu perempuan di ruang publik.

Supaya harapan dalam memperjuangkan kesejahteraan terhadap perempuan dapat tercapai, perlu ditekankan kembali bahwa peran perempuan dalam keterwakilan itu manfaat pentingnya dapat berpengaruh pada keberlangsungan hidup perempuan dan anak, terutama dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penulis rasa perempuan akan lebih peduli terhadap isu ini. Karena hingga saat ini isu pengarusutamaan gender tidak pernah usai.

Menyapa perempuan pada Pemilu 2024, menjadi seorang politisi perempuan atau menjadi perwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat menjadi peran penting. Ini tidak lagi dalam jumlah berapa persen keterwakilannya, namun seberapa besar perempuan dalam memengaruhi sebuah pembangunan, yakni bisa saja pengaruhnya dalam keputusan-keputusan yang bisa memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak. Karena inilah fungsi perempuan masuk dalam sebuah parlemen. Tidak lagi tentang perilaku-perilaku perempuan yang maskulin, namun bagaimana perempuan ini menjadi komponen pelindung bagi perempuan lain.

Dengan begitu proses dalam pemilihan dan penyaringan bakal calon legislatif perempuan oleh partai politik haruslah sesuai dengan pendidikan politik. Latar belakang seorang calon wakil rakyat juga harus dipertimbangkan. Dari pendidikan, status sosial, serta sikap seorang calon wakil rakyat menjadi pertimbangan yang perlu diperhitungkan. Tidak serta-merta hanya sebatas memenuhi batas keterwakilan perempuan 30 persen saja. Jangan asal cukup! Perempuan juga layak jadi pemimpin bila pada jalan mekanisme demokrasi. Perempuan jangan ragu support perempuan. (*)