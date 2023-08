Dua Mahasiswa FSEI IAIN SAS Bangka Belitung Raih Juara IOSIE

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Dua mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung meraih prestasi dalam The 1st International Olympiad on Islamic Economics and Business (IOSIE) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dari tiga cabang lomba yang masuk babak final (yaitu cabang Fotografi, Qiroatul Kutub dan Karya Ilmiah), dua cabang diantaranya berhasil meraih juara, Selasa sampai dengan kamis (29 -31/8/2023).

Dua cabang yang berhasil membawa medali tersebut adalah cabang fotografi yang berhasil meraih Juara 2 atas nama Sundari mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Ahmad Mukhlis berhasil meraih juara harapan 1 cabang Qiroatul Kutub yang juga dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Dekan FSEI IAIN SAS Babel Iskandar menyampaikan rasa syukur karena prestasi yang dicapai oleh mahasiswa ini dalam taraf internasional.

Iskandar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika IAIN SAS Babel yang telah mendukung pembinaan mahasiswa ini sehingga berhasil meraih prestasi.

Ia juga mengharapkan agar tahun depan ada mahasiswa FSEI yang berhasil meraih emas di ajang ini sehingga diharapkan prodi lebih mengintensifkan pembinaan bagi mahasiswa untuk mengikuti even ini.

IOSIE ini mempertandingkan lima belas cabang lomba dari kategori ilmiah, keagamaan dan seni. FSEI IAIN SAS Babel pada IOSIE yang pertama ini mengutus peserta pada lima cabang lomba dan yang berhasil masuk ke babak final ada tiga cabang lomba.

Kegiatan IOSIE ini merupakan even tahunan internasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) dari seluruh Indonesia dan juga diikuti oleh sembilan negara dari beberapa benua, seperti dari Australia, Mesir, Sudan dan Thailand. (*)