TWITTER.COM/ACFFIORENTINAEN

Ante Rebic (kanan) dan Pol Lirola berebut bola dalam partai Liga Italia Fiorentina vs AC Milan. Fiorentina vs Rapid Wina di Liga Konferensi Eropa, prediksi skor, head to head dan link live score dini hari nanti pukul 01.00 WIB.