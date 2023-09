Roma vs Milan di Liga Italia, Prediksi Skor, Head to Head dan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM -- Putaran pertandingan Liga Italia atau Seri A minggu ini menyajikan laga seru ketika AC Milan berhadapan dengan tim AS Roma.

Pertandingan menarik tersebut akan berlangsung di Stadio Olimpico pada hari Jumatwaktu setempat atau Sabtu (2/9/2023) pukul 01.45 WIB.

AS Roma saat ini berada di peringkat 13 klasemen Serie A dan belum dalam performa terbaiknya sepanjang musim ini.

Tim tuan rumah mengalami kekalahan tipis 2-1 di tangan Hellas Verona pekan lalu dan harus bangkit kembali di pertandingan ini.

AC Milan, di sisi lain, berada di puncak klasemen liga saat ini dan tampil impresif sejauh musim ini.

Rossoneri berhasil mengalahkan Torino dengan skor nyaman 4-1 di pertandingan sebelumnya dan akan berusaha mencapai hasil serupa minggu ini.

Head to Head AS Roma vs AC Milan

AC Milan memiliki rekor bagus baru-baru ini melawan AS Roma dan telah memenangkan 19 dari 54 pertandingan terakhir yang dimainkan antara kedua tim, dibandingkan dengan 16 kemenangan AS Roma.

AC Milan tidak terkalahkan dalam 10 dari 11 pertandingan terakhir mereka melawan AS Roma di Serie A, dengan satu-satunya kekalahan mereka selama periode ini terjadi dengan skor 2-1 pada Oktober 2019.

AS Roma tidak terkalahkan dalam delapan dari 11 pertandingan terakhir mereka melawan AC Milan di Stadio Olimpico di Serie A tetapi telah kalah dua dari tiga pertandingan terakhir mereka di kompetisi tersebut.

AC Milan adalah satu dari tiga tim selain Napoli dan Venezia yang gagal dikalahkan AS Roma pada masa pemerintahan Jose Mourinho di Serie A.

Berikut head to head lima pertemuan terakhir AS Roma vs AC Milan :

29-04-2023: Roma vs Milan 1-1

08-01-2023: Milan vs Roma 2-2

07-01-2022: Milan vs Roma 3-1