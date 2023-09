Sederet Prestasi Polwan Polda Babel, Jadi Kebanggaan di Peringatan Hari Jadi ke-75 Tahun Polwan RI

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hari Polisi Wanita (Polwan) diperingati setiap 1 September. Setiap tahunnya Hari Polisi Wanita diperingati dalam rangka sebagai apresiasi terhadap polisi wanita di Indonesia.

Termasuk Polwan Polda Bangka Belitung, yang saat ini telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Polwan RI, yang puncaknya pada hari ini, 1 September 2023.

Polwan Republik Indonesia memperingati Hari Jadi yang ke-75 tahun dengan mengangkat tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju."

Ketua Panitia Hari Jadi Ke-75 Polwan RI Polda Babel, Kompol Dewi Rahmailis Munir mengatakan, tema Hari Jadi ke-75 Polwan RI ini, Polri presisi untuk negeri.

Artinya Polwan siap mendukung Pemilu damai mendukung Indonesia maju.

"Karena menghadapi, tahun politik kita mendukung sebagai pengamanan untuk Pemilu, harapan Polwan Polda Babel profesional, berprestasi, berbahagia dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Kompol Dewi, kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Ia menambahkan, momentum Hari Jadi Polwan, diharapan peran Polwan dapat lebih bermanfaat, terutama keluarga, lingkungan dan masyarakat.

"Makin berguna bagi keluarga dan lingkungan semakin profesional dan berprestasi," harapnya.

Ia menambahkan, diusia ke-75 tahun ini, peran serta kontribusi Polwan tidak bisa dikesampingkan.

Apalagi, diera sekarang ini, Polwan harus mampu bertransformasi dalam memperbaiki citra Kepolisian dimata masyarakat.

Sehingga Polwan Babel telah banyak melaksanakan, kegiatan, totalnya ada 11 kegiatan.

"Pertama kami Anjangsana, mengunjungi senior sudah purnawirawan baru satu AKBP Purnawirawan Herni. Kegiatan selanjutnya 28 Juli bakti kesehatan di LPKA Khusus Anak. Kita memberikan pelayanan secara gratis mengecek ada nak anak dalam keadaan sakit, ada 30 anak binaan," kata Dewi.

Kemudian 7 Agustus 2023 dikatakan Dewi, pihaknya melakukan Polwan Goes to Campus dan polwan goes to school.

"Kampus UBB beberapa Polwan penyuluhan di sana dan sekolah Polda dan Polres jajaran. Setiap polres satu sekolah kunjungi penyuluhan bijak dalam bermedia sosial, sama semua temanya," ujarnya.