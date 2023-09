Mencetak Generasi Cerdas Melalui Penguatan Literasi Matematika

Oleh: Ati Lasmanawati, M.Pd. - Guru Matematika SMAN 1 Sungailiat

ASESMEN nasional berbasis kompueter (ANBK) adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional yang mulai tahun 2021 dilaksanakan pada kelas 5, 8, dan 11 dengan wacana awal adalah sebagai pengganti ujian nasional (UN), dilaksanakan dengan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM literasi, numerasi), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Salah satu tujuan ANBK yang telah diselenggarakan untuk jenjang SMA/SMK/MA pada tanggal 28-31 Agustus 2023 lalu adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi para peserta didik, baik literasi membaca maupun literasi matematika (numerasi). Kebijakan yang disampaikan Kemendikbudristek adalah bahwa capaian hasil belajar kognitif peserta didik diukur berdasarkan literasi dan numerasinya. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karier yang ingin mereka tekuni di masa depan.

Kebutuhan literasi di era global ini menuntut pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi sistem dan pelayanan pendidikan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang". Upaya ini sejalan dengan falsafah yang dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara, bahwa pendidikan harus melibatkan semua komponen masyarakat (keluarga, pendidik profesional, pemerintah, dan lain-lain) dalam membina, menginspirasi/ memberi contoh, memberi semangat, dan mendorong perkembangan anak (Wiedarti, 2016).

Meningkatkan kemampuan literasi peserta didik perlu difasilitasi oleh semua mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran matematika, yaitu dengan penguatan kemampuan literasi matematika (numerasi). Kemampuan literasi matematika membantu seseorang untuk memahami peran atau kegunaan matematika di dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menggunakannya untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat sebagai warga negara yang membangun, peduli, dan berpikir. Kegunaan tersebut merupakan kemampuan yang sangat penting bagi seseorang untuk bertahan hidup di era informasi dan pengetahuan saat ini.

Oleh karena itu, sebuah aspek penting dari kemampuan literasi matematika adalah keterlibatan dengan matematika, menggunakan, dan mengerjakan matematika dalam berbagai situasi. Metode dan representasi matematika yang digunakan peserta didik sangat tergantung pada situasi masalah yang disajikan, dan situasi yang digunakan adalah situasi yang terdekat dengan kehidupan mereka.

Tujuh Kemampuan Dasar

Pentingnya penguatan literasi matematika peserta didik, berkaitan dengan keterlibatan 7 kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik (OECD, 2010: 18-19), yaitu:

(1) Communication, kemampuan untuk mengomunikasikan masalah

(2) Mathematising, kemampuan untuk mengubah permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika ataupun sebaliknya

(3) Representation, kemampuan untuk menyajikan kembali suatu permasalahan matematika

(4) Reasoning and argument, kemampuan menalar dan memberi alasan

(5) Devising strategies for solving problems, kemampuan menggunakan strategi memecahkan masalah

(6) Using symbolic, formal and technical language and operation, kemampuan menggunakan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis

(7) Using mathematics tools, kemampuan menggunakan alat-alat matematika, misalnya dalam pengukuran

Selain itu, mengapa penting penguatan kemampuan literasi matematika bagi peserta didik, karena kemampuan literasi matematika yang merupakan salah satu komponen yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam memecahkan soal-soal PISA (Programme for International Student Assessment), yaitu sebuah proyek dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dirancang untuk mengevaluasi hasil pendidikan dalam hal kemampuan peserta didik yang berumur 15 tahun pada aspek membaca, matematika, dan sains. Menurut OECD (2013: 25), seorang pemecah masalah matematika yang aktif adalah seseorang yang mampu menggunakan matematikanya dalam memecahkan masalah kontekstual, yaitu masalah yang berangkat dari dunia nyata.

Permasalahan matematika dengan konteks dunia nyata yang dapat diselesaikan oleh peserta didik sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari, merupakan salah satu aktivitas dalam upaya penguatan berliterasi matematis. Berdasarkan penyelesaian dari permasalahan yang disajikan, peserta didik harus menerapkan tindakan dan gagasan matematika yang melibatkan kemampuan menggunakan konsep, pengetahuan, dan keterampilan matematika. Tindakan yang harus dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika tersebut, sangat bergantung pada kemampuan yang disebut PISA sebagai kemampuan dasar matematika, yaitu komunikasi, representasi, merancang strategi, matematisasi, penalaran dan argumentasi, menggunakan bahasa dan operasi simbolik, formal, dan teknis, dan menggunakan alat - alat matematika (OECD, 2010: 18-19).

Kemampuan berkomunikasi dalam matematika dapat dilakukan dengan cara menulis. Menulis dalam matematika dapat membantu peserta didik untuk menggabungkan pemikiran mereka karena menulis menuntut untuk merefleksi apa yang mereka kerjakan, dan mengklarifikasi pikiran-pikiran mereka tentang gagasan-gagasan yang muncul di dalam pelajaran di kelas.

Pada saat peserta didik membuat catatan yang tertulis dengan baik dan berusaha menuangkan kembali apa yang menjadi pemikiran mereka sendiri, ternyata mereka akan menemukan besarnya manfaat dari apa yang telah dicatat saat membacanya kembali. Karena catatan yang baik dan hasil dari ungkapan kembali ide/gagasan sendiri akan lebih mudah untuk dimengerti, dan dapat menjadi panduan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pada saat peserta didik ditantang untuk berpikir dan bernalar tentang matematika serta untuk mengomunikasikan hasil-hasil pemikiran mereka pada orang lain baik secara lisan maupun tulisan, tanpa disadari sejatinya sedang membelajarkan mereka untuk menjadi lebih jelas, meyakinkan dan lebih paham saat mempelajari konsep matematika. Menyimak penjelasan orang lain, ternyata memberi kesempatan para peserta didik untuk membangun pemahaman-pemahaman mereka sendiri. Percakapan-percakapan di mana gagasan-gagasan matematis dieksplorasi dari berbagai perspektif membantu mereka yang ikut serta dalam percakapan itu untuk mempertajam pemikiran mereka dan membuat hubungan-hubungan.

"Peserta didik yang terlibat dalam diskusi di mana mereka menjustifikasi pemecahan-pemecahan masalah, terutama saat dihadapkan pada ketidaksepakatan, maka peserta didik akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik saat mereka berusaha meyakinkan teman-teman mereka tentang sudut-sudut pandang yang berbeda" (Hatano dan Inagaki, 1990 dalam Wahyudin, 2008: 528).