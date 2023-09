Putri Ariani Siap Tampil di Babak Semifinal America's Got Talent 6 September 2023

BANGKAPOS.COM- Putri Ariani bakal kembali tampil dalam kompetisi memperebutkan juara 1 ajang pencarian bakat America's Got Talent (AGT) 2023.

Putri Ariani diketahui akan tampil lagi di panggung AGT 2023 dalam babak semi final pada Selasa, 5 September 202 waktu Los Angeles atau di Indonesia pada Rabu, 6 September 2023 pukul 07.00 WIB.

"Untuk jadwal waktu Indonesia tgl 6 september jam 7 pagi," tulis Putri Ariani dalam akun Instagramnya, Minggu (3/9/2023).

Penampilan Putri Ariani di Semi Final AGT 2023 itu dapat dilihat di YouTube America's Got Talent dan di layanan Streaming NBC atau link ini.

Sebagai informasi, Putri Ariani mendapat perhatian publik setelah lolos di audisi America's Got Talent 2023 dan berhasil menyabet Golden Buzzer.

Saat itu Putri Ariani membawakan lagu "Loneliness" yang ia ciptakan sendiri dan lagu “Sorry Seems to Be the Hardest Word” milik Elton John

Dengan Golden Buzzer membuat Putri Ariani mendapat sejumlah keuntungan, salah satunya langsung melenggang ke babak semifinal AGT.

Tentu saja, hal itu membuat peluang Putri semakin besar untuk keluar sebagai pemenang America's Got Talent 2023.

Jika dinyatakan menang, hadiah yang didapatkan oleh pemenang AGT mencapai $1 juta atau senilai Rp14,7 miliar.

Pemenang AGT juga memiliki kesempatan untuk menjalani residensi di Luxor Hotel and Casino yang terkenal di Las Vegas, Nevada.

Pemenang AGT juga akan menerima publisitas besar yang sangat berguna bagi karier mereka secara internasional.

Minta Restu Jokowi

Sebelumnya Putri Ariani tampil dalam Upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara.

Putri tampil dengan balutan kain songket Palembang merah dan duduk di depan grand piano serta berhadapan dengan Presiden Joko Widodo(Jokowi). Bagaimana penampilannya?