Bek Korea Selatan Kim Min-jae dan gelandang Ghana Andre Ayew bertarung memperebutkan bola. Prediksi skor Korea Selatan vs Qatar di Piala AFC U23, head to head dan link live score.

BANGKAPOS.COM -- Laga Kualifikasi Piala AFC U23 2023 akan menyajikan banyak laga pada Rabu (6/9/2023).

Pertandingan pertama ada Korea Selatan vs Qatar berlangsung di Korea Selatan pada pukul 18.00 WIB.

Seperti diketahui bahwa dua negara tersebut tergabung di Grub B bersama dua kontestan lainnya yakni Myanmar dan Korea Selatan.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head dan link live score Korea Selatan vs Qatar di Piala AFC U23.

Head to Head Korea Selatan vs Qatar

Empat pertemuan terakhir kedua tim, dua kali dimneangkan oleh Korea Selatan.

Sementara dua laga lainnya bermain imbang.

Berikut head to head Korea Selatan vs Qatar :

26/01/18 Qatar vs South Korea 1-0



26/01/16 Qatar vs South Korea 1-3



14/03/12 South Korea vs Qatar 0-0



23/11/11FT Qatar vs South Korea 1-1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Qatar

Pertandinga antara Korea Selatan vs Qatar Piala AFC U23 akan berjalan sengit.

Namun secara peringkat Korea Selatan lebih baik.

Berdasarkan hasil dan analisa terkini, pertandingan mendatang antara Korea Selatan vs Qatar di Piala AFC U23 nampaknya mempunyai kemungkinan besar untuk berakhir dengan imbang.

Prediksi Skor Betimate.com Korea Selatan 1-0 Qatar

Pertandingan juga kemungkinan berakhir imbang.

Link Live Score Korea Selatan vs Qatar

Anda bisa menyaksikan Korea Selatan vs Qatar di Piala AFC U23 melalui live score.

Berikut link live score Korea Selatan vs Qatar Piala AFC U23 pada Rabu (6/9/2023) pukul 18.00 WIB.

LINK LIVE SCORE

(Bangkapos.com/Widodo)