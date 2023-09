14.439 Warga Miskin Ekstrem Bakal Dapat Bantuan Rp350 Ribu, November Mulai Disalurkan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menganggarkan dana sebesar Rp15.160.950.000 atau Rp15,16 miliar untuk bantuan 14.439 warga miskin ekstrem di Bangka Belitung.

Belasan ribu warga tersebut akan menerima bantuan sebesar Rp350 ribu selama tiga bulan.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu memastikan penerima akan tepat sasaran sesuai yang terdata.

"Kan ada data di dinas sosial, sudah ada data, kita klarifikasi lagi, data sudah tepat, by name by address, gak bisa main-main. Ga mungkin disasar kepada orang yang tidak ada di dalam namanya di situ, berarti manipulatif data, harus dikejar kalau kayak gitu," Suganda, Rabu (6/9/2023).

Pemerintah provinsi Bangka Belitung (Babel) optimis angka kemiskinan ekstrem di Babel dapat zero.

"Kita optimis, nol nanti, tahun ini," katanya.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bangka Belitung, Budi Utama mengatakan dana tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2023 yang sudah disahkan oleh DPRD Babel.

Budi mengungkapkan Penyaluran bantuan untuk masyarakat ini melalui Pos Indonesia, serta diperkirakan akan disalurkan pada November 2023.

"Selama tiga bulan dari Oktober sampai dengan Desember. Disalurkan InsyaAllah November, bisa saja dibayar langsung tiga bulan pada bulan itu," katanya.

Dia menambahkan data sasaran penerima ini sudah diverifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Data itu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang tergabung dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) di provinsi Babel yang sudah diverifikasi dan validasi," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)