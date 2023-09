Harga Beras Terus Merangkak Naik di Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -– Harga beras yang dijual di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dikabarkan terus mengalami kenaikan beberapa hari terakhir.

Berdasarkan informasi dari pedagang, kenaikan harga beras sudah dari tingkat pemasok.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan, Anshori mengatakan saat ini harga beras di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Harga beras terus melonjak sejak bulan Agustus 2023 kemarin.

“Untuk saat ini memang terjadi kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Bangka Selatan,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Rabu (6/8/2023)

Anshori memaparkan, rata-rata harga beras mengalami kenaikan sebesar Rp1.000-2.000 per kilogram. Misalnya untuk beras premium dijual Rp14.400 per kilogram. Sebelumnya harga beras jenis itu dijual Rp14.000 per kilogram. Sedangkan per lima kilogram dihargai Rp72.000.

Sementara untuk beras medium dijual Rp13.000 per kilogram. Naik sebesar Rp1.000 dari harga sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Per lima kilogram kini dijual Rp65.000 per kilogram naik Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram.

“Harga beras premium naik Rp2.000 ribu menjadi Rp72.000 per lima kilogram. Beras medium naik Rp5 ribu menjadi Rp65.000 per lima kilogram,” jelas Anshori.

Lebih jauh dia menilai, kenaikan harga beras saat ini dipengaruhi mahalnya harga gabah di tingkat petani. Hal itu imbas dari menurunnya tingkat produksi yang dialami sejumlah petani akibat dampak kekeringan pada musim kemarau ini. Akibatnya banyak petani gagal panen gara-gara kekeringan dan stok berkurang.

Sebab sejauh ini banyak sawah mengalami kekeringan terdampak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Imbasnya harga beras terus merangkak naik.

Begitu pula kenaikan harga gabah dan beras terjadi lantaran permintaan yang lebih besar dari suplai.

“Penyebabnya mungkin dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Juga pasokan yang masuk ke dalam Kabupaten Bangka Selatan berkurang,” urainya.

Meskipun begitu kata Anshori, naiknya harga beras harus tetap diwaspadai agar inflasi tetap terkendali. Pihaknya secara rutin melakukan operasi pasar serta mendorong distribusi tetap aman. Maka lambat laun diharapkan kenaikan harga beras bisa disetop dan kembali stabil.

“Kita koordinasi kepada tentunya Bulog untuk mengatur arus masuknya juga akan keluar. Begitu pula dengan pemerintah provinsi untuk melakukan operasi pasar,” pungkas Anshori.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)