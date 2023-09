Putri Ariani tampil di semi final America's Got Talent 2023, Rabu (6/9/2023).

YouTuube America's Got Talent

BANGKAPOS.COM - Juri America s Got Talent Ini Takjub dengan Suara Putri Ariani : Suaramu Sangat Indah.

Penampilan Putri Ariani membuat takjub juri America’s Got Talent (AGT) 2023, Heidi Klum.

Ia memuji penampilan Putri Ariani di babak semifinal, Rabu (6/9/2023) pagi WIB.

Putri menyanyikan lagu “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” dari band rock asal Irlandia, U2.

Heidi Klum mengatakan, suara Putri Ariani saat menyanyikan lagu tersebut seperti malaikat yang sedang bernyanyi karena saking indahnya.

“Suaramu sangat indah dan aku berkata dalam hati, mungkin inilah suara malaikat yang bernyanyi, sangat indah,” ucap Heidi.

Model asal Jerman itu bahkan berharap agar vokalis U2, Bono, bisa menyaksikan penampilan Putri Ariani yang membawakan lagu tersebut.

“Aku berharap Bono bisa melihatnya, suaramu menakjubkan,” lanjut Heidi.

Hal yang sama juga disampaikan Simon Cowell yang mengatakan bahwa Putri Ariani sukses membawakan versi yang berbeda dari lagu “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

“Putri, aku sebenarnya speechless (tidak bisa berkata-kata). Yang aku pikirkan, pertama, betapa indahnya suaramu, versi yang indah,” kata Simon.

“Aku ingin berterima kasih kepada U2, mereka mengizinkan lagu ini untuk dinyanyikan Putri karena mereka melihat audisinya dan mereka tahu betapa hal ini akan sangat berarti baginya.”

Putri Ariani menjadi penutup babak semifinal AGT 2023 hari ini. Penampilannya mendapatkan banyak pujian. Dia bahkan mendapatkan empat standing ovation dari para juri.

Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel langsung berdiri setelah Putri Ariani menyelesaikan penampilan menyanyi dan pianonya.

Putri Ariani masuk ke grup Qualifiers 3 dan bersaing melawan peserta lain, seperti South Africa’s Mzansi Youth Choir, komedian dan pianis Barry Brewer Jr., pemain akrobatik dan penelan pedang Herwan Legaillard.

Kemudian, penari tap Justin Jackson, grup musik tiup MOS, pemain biola Philip Bowen, grup tari Phil Wright & Parent Jam, penyanyi Summer Rios, pesulap Trigg Watson, dan grup akrobatik Warrior Pasukan.

Nasib mereka akan ditentukan lewat suara (vote) dari para penonton.