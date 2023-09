Putri Ariani tampil di semi final America's Got Talent 2023, Rabu (6/9/2023).

YouTuube America's Got Talent

BANGKAPOS.COM - Penampilan Memukau Putri Ariani di Semifinal America s Got Talent 2023, Bikin Simon Cowell Terpukau.

Putri Ariani kembali'menjadi sorotan publik khususnya di Indonesia.

Pasalnya, penampilan di America's Got Talent (AGT) sangat memukau sehingga para juri memberikan komentar terbaik.

Penyanyi Putri Ariani mengucapkan terima kasih usai mendapatkan pujian dari para juri di babak semifinal America’s Got Talent (AGT) musim ke-18 2023, Rabu (6/9/2023) pagi WIB.

Putri Ariani menyanyikan lagu “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” dari U2 dan sukses memukau penonton dan keempat juri.

Dia bahkan mendapatkan standing ovation.

Secara khusus, Putri Ariani menyebutkan nama juri Simon Cowell dan mengatakan bahwa Cowell telah mengubah hidupnya. Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya.

“Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Simon dan semua orang yang mendukungku. Kamu sudah mengubah hidupku dengan indahnya,” kata Putri Ariani.

Perempuan 17 tahun itu meminta para penonton untuk memberikan suara (vote) agar bisa melenggang ke babak final America’s Got Talent 2023.

“Vote aku,” ucap Putri Ariani.

Putri Ariani menjadi penutup babak semifinal AGT 2023 hari ini.

Penampilannya mendapatkan banyak pujian.

Simon Cowell mengatakan bahwa suara Putri sangat indah, sedangkan Sofia Vergara bilang bahwa penampilan gadis yang tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu luar biasa.

“Putri, aku sebenarnya speechless (tidak bisa berkata-kata). Yang aku pikirkan, pertama, betapa indahnya suaramu, versi yang indah,” kata Simon.