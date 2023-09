PT Timah Tbk Raih Dua Penghargaan TOP GRC Awards 2023

PT Timah Tbk saat menerima penghargaan Top GRC (Governance, Risk, and Compliance) Awards 2023 di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (6/9/2023) kemarin.

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- PT Timah Tbk meraih dua penghargaan dalam ajang Penghargaan Top GRC (Governance, Risk, and Compliance) Awards 2023 yang diselanggarakan oleh Top Business dalam acara puncak Top GRC Awards 2023 di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (6/9/2023) kemarin.

Dua penghargaan yang diraih PT Timah Tbk yakni Top GRC Awards 2023 Bintang 4 dan The Most Committed GRC Leaders 2023 yang diberikan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal.

Penghargaan GRC Awards 2023 merupakan apresiasi terhadap lembaga/perusahaan yang berkinerja unggul dalam menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.

Dalam peghargaan tersebut ada empat pilar tata kelola yang dinilai diantaranya perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

GRC Awards 2023 merupakan ajang tahunan yang digelar sejak 2019 Top Business, yamv mana tahun ini mengusung tema Building Resilient Future Through ESG (Environment, Social, and Governance) and GRC.

Untuk penilaian, Top GRC Award turut langsung melibatkan para juri dari Asosiasi GRC Indonesia, Indonesia Risk Management Professional Association, Institute Compliance Professional Indonesia, serta Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia, serta para pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung.

Ketua Penyelenggara Top GRC Awards 2023 M. Lutfi Handayani mengatakan melalui Top GRC Awards merupakan penilaian dan pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah berkinerja baik dan menerapkan GRC yang efektif dan berkualitas dalam pengelolaan usahanya.

“Artinya, melalui kegiatan Top GRC Awards 2023, ada keinginan terus mendorong pengembangan ketahanan bisnis di masa depan, melalui pendekatan ESG dan prinsip GRC. Implementasi ESG dan GRC bermuara pada kinerja bisnis perusahaan dapat terus tumbuh berkelanjutan,” kata M. Lutfi Handayani dalam rilis yang diterima, Kamis(7/9/2023).

Lutfi menambahkan, selain penilaian dan pemberian penghargaan, juga terdapat aspek pembelajaran bersama bagi perusahaan-perusahaan peserta karena juga dilaksanakan Webinar Top GRC Awards dan GRC Summit.

"Selamat kepada perusahaan yang meraih penghargaan ini, semoga ini semakin memotivasi manajemen dan internal perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan," ujarnya.

Ketua Dewan Juri Top GRC Awards 2023, Antonius Alijoyo mengatakan ada beberapa proses penilaian yang dilakukan seperti wawancara mendalam dan komitmen manajemen top level dalam mengimplementasikan GRC.

Ia menyebutkan semakin efektif implementasi GRC maka kinerja bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia akan tetap aman dan tumbuh dengan baik.

Sehingga, kepercayaan masyarakat dan investor, baik dari dalam dan luar negeri, akan tetap terjaga, bahkan makin meningkat.

”Kami mengapresiasi, direksi dan komisaris yang hadir dalam wawancara penjurian. Karena hal ini juga menunjukkan tingginya komitmen top level management dalam implementasi GRC di perusahaannya. Penilaian kami dilakukan secara kolektif dalam Sidang Pleno Dewan Juri dengan penilaian pada kelengkapan sistem, infrastruktur, dan aspek implementasi GRC. Termasuk output kinerja bisnis,” ujar Antonius.