BANGKAPOS.COM - Reaksi Putri Ariani saat Tahu Dirinya Lolos Babak Final America's Got Talent 2023.

Akhirnya Putri Ariani berhasil berhasil lolos di babak final America's Got Talent 2023 yang diumumkan pada Kamis (7/9/2023) pagi tadi WIB.

Ia menjadi salah satu dari dua peserta yang berhasil lolos setelah bersaing dengan sembilan peserta lainnya di tahap semifinal.

Akun Instagram resmi America's Got Talent (AGT) mengumumkan keberhasilan Putri Ariani mencapai babak final.

"@arianinismaputri punya sesuatu yang bisa membuatnya tersenyum. Dia menuju ke #AGT Final!" tulis akun tersebut.

Putri Ariani menuju babak final bersama grup paduan suara Mzansi Youth Choir dan akan bergabung dengan empat finalis lain yang sudah diumumkan sebelumnya.

Keempat finalis tersebut adalah penyanyi Lavender Darcangelo, pertunjukan anjing Adrian Stoica dan Hurricane, komedian Ahren Belisle, dan grup tari Murmuration.

Putri Ariani merasa bersyukur bisa melewati babak semifinal ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukungnya hingga bisa melaju ke babak ini.

"Ini adalah momen yang luar biasa, indah, dan ajaib bagi saya. Saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak untuk semua orang yang mendukung saya dengan cara ini," tulis Putri Ariani di kolom media sosial AGT.

"Kalian semua sungguh luar biasa. Terima kasih atas suaranya. Anda sudah membantu saya selangkah lebih dekat untuk mencapai impian saya. Aku sangat mencintai kalian semua," pungkas Putri.

Prestasi Putri Ariani ini juga mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia.

Berbagai tokoh terkenal seperti Uya Kuya, Mulan Jameela, dan Dewi Yull, turut meramaikan momen keberhasilan Putri Ariani lewat kolom komentar media sosial.

"Alhamdulillah Putri Ariani Lolos ke babak Final American Got Talent ! Congratulations Putri, Indonesia Bangga sama kamu. See You in Las Vegas," tulis Uya Kuya.

Mulan Jameela juga ikut mengucapkan selamat kepada Putri Ariani. "Alhamdulillah selamat ya Putriiii. Masyallah TabarakAllah," tulis Mulan Jameela di komentar Instagram.

Sementara komentar pujian juga dilontarkan oleh Dewi Yull. "Proud of You Putri @arianinismaputri you are the real Diva," tulisnya.

Putri Ariani akan melanjutkan petualangannya dalam babak Final AGT 2023 pada Oktober 2023 mendatang.