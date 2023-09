Selamat! Putri Ariani Lolos ke Babak Final America’s Got Talent 2023

BANGKAPOS.COM- Penyanyi asal Indonesia Putri Ariani Lolos ke Babak Final America’s Got Talent 2023

Diketahui sebelumnya Putri Ariani yang baru saja tampil di panggung babak semifinal America’s Got Talent 2023 pada Rabu, 6 September 2023 pagi waktu Indonesia.

Hasil voting keluar, Putri Ariani berhasil lolos ke babak final AGT 2023 musim ke-18 pada Kamis, 7 September 2023 pagi ini.

Pengumuman tersebut disiarkan langsung dalam acara AGT Result Show pada malam Rabu (6/9) di Los Angeles atau pagi ini pukul 08.00 WIB.

Akun media sosial America's Got Talent mengucapkan selamat kepada kedua kontestan yang lolos ke babak final AGT 2023, di mana salah satunya adalah Putri Ariani.

“@arianinismaputri has somethin' to smile about. She's heading to the #AGT Finale!”, tulis AGT dalam unggahannya.

Sebelumnya diberitakan, penampilan Putri Ariani di live show atau babak semifinal America’s Got Talent 2023 Rabu pagi sungguh memukau.

Ia dijadwalkan untuk mengisi panggung semifinal AGT 2023 pada hari Rabu, 6 September 2023 pukul 07.00 WIB atau Selasa, 5 September waktu Los Angeles.

Penyanyi berbakat asal Yogyakarta tersebut berhasil membius para juri dan penonton dengan lagu yang ia bawakan.

Dengan sorotan lampu, Putri Ariani memulai penampilannya dengan membawakan lagu “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” yang dipopulerkan oleh band U2.

Mengenakan gaun berwana emas dan kepiawaian menekan tuts-tuts piano menambah pesona penampilannya hari ini.

Usai menyelesaiakan penampilannya, Putri Ariani kembali mendapatkan standing ovation dari keempat juri AGT 2023.

Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum dan Howie Mandel kompak memberikan pujian kepada pencipta lagu Loneliness ini.

Demikian pula dengan penonton yang menyaksikannya langsung di Pasadena Civic Auditorium.