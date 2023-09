BREAKING NEWS, Polres Bangka Tetapkan Lima Orang Jadi Tersangka Minyak Hitam

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lima orang ditetapkan sebagai tersangka kasus minyak mentah yang diamankan oleh Sat Reskrim Polres Bangka.

Barang bukti yang diamankan 4 truck tangki dan sekitar 20 ton solar.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol Jojo Sutarjo Jum'at (8/9/2023) saat menggelar jumpa pers ungkap kasus BBM ilegal di Polres Bangka.

Baca juga: BBM yang Diamankan di Pelabuhan Tanjung Gudang Diduga Minyak Mentah asal Sumsel, Ini Kata Polisi

Baca juga: Polres Bangka Amankan Mobil Tangki Bermuatan BBM Ilegal, Minyak Mentah Asal Sumatera Selatan

Press realesse yarg dipimpin oleh Kombes Pol Jojo Sutarjo dihadiri oleh Kapolres Bangka AKBP Taufik Noor Isya, Kasubdit Tipidter Polda Kepulauan Bangka Belitung Kompol Tri

"Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalem kasus penyalahgunaan BBM yang diungkap Polres Bangka," kata Jojo Sutarjo.

Lima orang tersangka terdiri dari Muhammad Yusuf alias Bonar, Suprapto Tri Wibowo, alias Joko, Deni Kusuma alias Deni, Ramdani alias Akew, dan Sandiogo Cahyo alias Angga.

Barang bukti yarg diamankan yakni 4 unit mobol tangki minyak, 5 unit handphone milik para tersangka, 2 unit mesin robin, selang dan sekitar 20 ton BBM.

Tersangka dijerat berlapis yakni dijerat pasal 54 UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi diperbaharui UU No 6 tahun 2023 tentang cipta kerja Jo Pasal c 55, 56 KUHPidana atau pasal 480 KUHPidana.

"Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar," kata Jojo Sutarjo,

Mobil tangki pengangkut BBM ilegal disita diamankan di Mapolres Bangka.

Kapolres Bangka, AKBP Taufik Noor Isya menambahkan pengungkapan kasus dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Bangka setelah mendapatkan informasi dari Subdit Tipidter Dit Krimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung pada 3 September 2023 lalu di Pelabuhan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

Saat itu diamankan 4 orang antara lain Angga, Joko, Deni dan Ramdani yang sedang menunggu pemindahan BBM ke mobil tangki.

Rencananya yarg ada di 4 mobil tangki akan dibawa ke gudang milik Bonar di Desa Kace Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka.

Baca juga: Polres Bangka Amankan Mobil Tangki Bermuatan BBM Ilegal, Minyak Mentah Asal Sumatera Selatan

Diduga BBM yang diamankan berasal dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan yarg dibawa menggunakan kapal.

"Jadi kita dapat informasi dari Tipidter Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian berhasil mengamankan para pelaku untuk BBM yang diamankan adalah minyak mentah diduga dari Provinsi Sumatera Selatan," kata AKBP Taufik Noor Isya.(deddy marjaya)