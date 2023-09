Kelas Internasional di UBB, Perdalam Pemahaman Komunikasi antar Budaya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) berkolaborasi dengan Eurasia Foundation menggelar kelas internasional di di Balai Besar Peradaban, Kamis (7/9/2023).

Kegiatan yang diikuti 70 mahasiswa ini untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya komunikasi antarbudaya dalam upaya membangun perdamaian di Komunitas Asia.

Tema yang diangkat untuk kelas internasional pekan kedua ini adalah "Cross Culture Communication for Establishment of Peace in Asian Community" (Komunikasi Antarbudaya untuk Membangun Perdamaian di Komunitas Asia).

Ahli Bidang Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Karim Suryadi hadir sebagai pembicara, menyoroti bagaimana manusia, meskipun terlahir dengan anatomi yang serupa, membentuk budaya yang beragam, terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya.

Diversitas budaya ini, yang sering disebut sebagai multikulturalisme, dapat memunculkan perbedaan pendapat dan potensi konflik.

"Komunikasi antarbudaya melibatkan insting manusia untuk beradaptasi dan menciptakan zona nyaman bersama sebagai bentuk kesepakatan dalam menghadapi keberagaman budaya yang ada," kata Profesor Karim Suryadi dalam rilis, Jumat (8/9/2023).

Dia menegaskan bahwa kualitas komunikasi yang baik tidak hanya tergantung pada durasinya, tetapi juga pada perencanaan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya.

Profesor ini juga mengambil Pulau Bangka sebagai contoh nyata akulturasi budaya.

"Di pulau ini, berbagai budaya dan suku hidup berdampingan secara harmonis, menciptakan lingkungan yang mencerminkan keragaman budaya," katanya.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, salah seorang mahasiswa, Hamka, yang berada di semester tiga, bertanya tentang strategi komunikasi yang efektif ketika berhadapan dengan perbedaan budaya untuk menghindari konflik.

Pertanyaan serupa juga diajukan oleh Ridho, seorang mahasiswa semester lima.

Prof Karim menjawab bahwa komunikasi yang sukses dalam konteks antarbudaya memerlukan solidaritas dan rekonsiliasi.

"Komunikasi yang berlandaskan pada penghargaan dan saling menghormati adalah kunci dalam membangun budaya perdamaian," katanya.

Pada akhirnya, Kelas Internasional pekan kedua ini berhasil memperdalam pemahaman mahasiswa tentang pentingnya komunikasi antarbudaya dalam membangun perdamaian dan kerjasama di Komunitas Asia.

Diharapkan, pemahaman ini akan membawa perubahan positif dalam pandangan mereka terhadap budaya, identitas, dan konflik di era global yang semakin kompleks.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)