Tercatat Ada 3.464 Balita Stunting di Bangka Belitung, Dinkes Optimalkan Penanganan dengan Upaya Ini

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bangka Belitung mencatat bahwa data per Februari 2023 jumlah balita stunting di Bangka Belitung sebanyak 3.464 balita atau 3,51 persen dari 98.680 balita yang diukur.

"Jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan tiap tahunnya, ini sesuai dengan intervensi yang telah dilakukan serentak dengan lintas sektor terkait," ujar Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Itsnataini saat dikonfirmasi oleh bangkapos.com, Sabtu (9/9/2023).

Dia mengungkapkan data balita stunting berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas tahun 2013 dan tahun 2018 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan yaitu dari 26,6 persen tahun 2013 menjadi 23,37 persen tahun 2018.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami penurunan tiap tahunnya, 19,93 persen (2019), 18,6% (2021), dan 18,5% (2022).

Untuk data balita stunting by name by address yang ada berdasarkan data e-PPGM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

"Penanganan balita stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejauh ini sudah optimal. Hal ini dikarenakan sinergitas antar lintas program dan lintas sektor yang berjalan baik. Dapat dilihat dari data balita stunting yang menurun dari tahun ke tahun," katanya.

Dia menambahkan, Sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.

"Penangan stunting dimulai dari remaja putri, rematri yang menderita anemia ketika menjadi ibu hamil berisiko melahirkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan stunting. Anemia gizi besi menjadi salah satu penyebab utama anemia, diantaranya karena asupan makanan sumber zat besi yang kurang," katanya

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Surat Edaran nomor: HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian TTD pada Rematri dan Wanita Usia Subur.

Pemberian TTD pada rematri yang bersekolah usia 12-18 tahun diberikan 1 minggu sekali di sekolah/madrasah.

"Untuk intervensi pada ibu hamil dalam upaya percepatan penurunan stunting selain wajib mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal, selain itu ibu hamil juga harus mengkonsumsi TTD selama kehamilannya, 1 tablet sehari selama kehamilan," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)