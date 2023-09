Angka Pemilih Pemula Tinggi, KPU Babel Aktif Sosialisasikan Pemilu Lewat Media Sosial

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tingginya angka pemilih pemula, membuat KPU Provinsi Bangka Belitung turut aktif melakukan sosialisasi Pemilu 14 Februari 2024 melalui media sosial.

Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Parmas dan SDM Deni menyampaikan, hal itu dilakukan karena pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun dikenal sangat aktif di media sosial.

"Pertama pemilih pemula itu yang sudah 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian yang ke dua pemilih pemula itu yang pensiun dari TNI/Polri, tapi angka pemilih pemula yang berasal dari generasi Z dan milenial itu mendominasi," ujar Deni, Selasa (12/9/2023).

Dikatakan juga oleh Deni, berdasarkan fenomena tersebut saat ini sosialisasi yang dilakukan KPU Babel tidak lagi hanya sebatas pertemuan-pertemuan bersifat formal saja.

"Disamping sosialisasi secara formal seperti KPU go to school, KPU Go To campus, sekarang KPU juga secara aktif mensosialisasikan melalui media sosial," tambahnya.

Seperti diketahui, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis KPU Provinsi Bangka Belitung menunjukkan, pemilih yang berada direntang usia 17-20 tahun berjumlah 101.205 jiwa.

Komisioner KPU Babel Divisi Perencanaan Data dan Informasi Yuli Restuwardi menyampaikan, jumlah tersebut hampir mencapai sekitar 10 persen dari total 1.067.434 jiwa DPT di Provinsi Bangka Belitung.

"Jumlah itu terbagi menjadi 74.436 jiwa berusia 18-20 tahun, sementara usia 17 tahun berjumlah 26.769 pemilih. Jadi jumlah pemilih berusia muda memang cukup banyak," ujar Yuli Restuwardi.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)