Perum Bulog Bangka Pastikan Stok Beras Aman, Cadangkan 1.000 Ton Hingga Akhir Tahun

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Cabang Bangka Memastikan persedian stok beras hingga akhir tahun 2023 nanti aman.

Kepala Cabang Perum Bulog Cabang Bangka, Asfianty menyebut saat ini stok beras yang ada di gudang sebanyak 1.500 ton dan telah mencadangkan sebanyak 1.000 ton untuk persiapan hingga akhir tahun.

Dia menyebut, harga beras saat ini memang terjadi kenaikan, khususnya untuk beras premium dari sebelumnya Rp

"InsyaAllah stok kita sampai akhir tahun nanti aman dan tercukupi. Dan untuk harga beras saat ini memang ada kenaikan khususnya yang premium dari sebelumnya Rp63.500 kini Rp65.000. Namun untuk beras medium sesuai program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) harga jual tertinggi ini mulai dari Rp 8.600 per kilo hingga Rp 9.450 per kg atau Rp 48 ribu - Rp50 ribu per karung kemasan 5 kilogram," ungkap Asfianty kepada Bangkapos.com, Selasa (12/9/2023).

Kata Asfianty, bagi masyarakat yang ingin mendapatkam beras Bulog tersebar di 40 jaringan toko ataupun retail moderen yang ada di Pulau Bangka.

Diakuinya, peminat beras medium di Bulog saat ini mulai terjadi peningkatan. Namun pihaknya selalu melakukan pengiriman beras apabila ketersedian stok di gudang mulai menipis.

"Masyarakat jangan panic buying karena stok beras kita aman. Sesuai SPHP yang telah disalurkan oleh Bulog agar efektif untuk dapat menstabilkan harga beras di pasar, masyarakat bisa mendapatkan beras bulog ini di toko ataupun retail moderen yang menjadi jaringan kita (Bulog)," ucapnya.

Asfianty mengungkapkan, saat ini pihak Bulog juga telah menyalurkan bantuan pangan tahap dua di Bangka Belitung.

Dia menyebut total bantuan pangan yang akan diserahkan di Bangka Belitung ini sebanyak 487,890 ton atau turun 3.332 penerima dibandingkan tahap satu penyaluran bantuan pangan sebanyak 521,210 ton.

"Launching penyaluran bantuan pangan ini telah kita lalukan di Namang dan Belitung, dimana semua yang menerima bantuan sudah di data kemensos dan melalui Bappenas. Memang ada penurunan dibandingkan tahap satu karena dilihat pengecekan lapangan, taraf hidup warga ini mulai membaik," ungkap Asfianty.

Asfianty menuturkan, penyaluran bantuan pangan tahap dua ini dialokasi untuk oktober november, dan desember.

"Untuk penyalutan tahap dua memang dipercepat dari rencana awal sesaui arahan pemerintah pusat mengingat saat ini harga komoditi beras yang mulai terjadi kenaikan," ujarnya.

Tak hanya menyediakan beras. Perum bulog Bangka juga menyedikan stok gula dengan harga Rp14.500 perkilogram dan minyak kelapa Rp15.000 per liter.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)