Jadwal Liga 1 Pekan 12 Derby Jawa Timur dan Jawa Tengah, Madura United vs Persebaya, Persis vs PSIS

Jadwal Liga 1 pekan 12 akan menyajikan derby Jawa Timur dan Jawa Tengah yakni Madura United vs Persebaya Surabaya, Persis Solo vs PSIS Semarang.

BANGKAPOS.COM -- Liga 1 musim 2023/2024 akan memasuki pekan ke-12 pada hari Jumat (15/9/2023).

Ada 9 pertandingan seru tersaji dan banyak laga big match yang sangat dinantikan.

Di hari pertama laga pembuka ada tiga pertandingan seru.

Di antaranya adalah PSM Makassar vs Barito Putera, Bali United vs RANS Nusantara dan Dewa United vs Bhayangkara FC.

Tiga laga ini akan belrangsung pada Jumat.

Namun ada laga big match tersaji dalam pekan ini.

Di antaranya adalah derby Jawa Timur Madura United vs Persebaya Surabaya.

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Bangkalan Madura pada Minggu (17/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Laga tak kalah seru di hari sebelumnya (Sabtu) yakni derby Jawa Tengah yakni Persis Solo vs PSIS Semarang.

Laga kedua tim ini akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pukul 19.00 WIB.

Jadwal Liga 1 Pekan 12

Jumat, 15 September 2023

15.00 WIB - PSM Makassar vs Barito Putera, live Indosiar

15.00 WIB - Dewa United vs Bhayangkara FC, live Vidio

19.00 WIB - Bali United vs RANS Nusantara, live Indosiar