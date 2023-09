Kenaikan Harga Beras di Bangka Belitung, Disinyalir Dampak El Nino, Bulog Punya Stok 1.500 Ton

BANGKAPOS.COM, - Harga beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam semingga belakangan melonjak drastis.

Di Pangkalpinang untuk harga beras yang biasanya Rp 68.000 kemasan 5 kg naik atau Rp 13.600 per kg menjadi Rp 72.000 per kemasan 5 kg atau Rp 14.400 per kg.

Ika pemilik toko sembako di Pangkalpinang mengatakan harga beras mulai mengalami kenaikan sekitar seminggu belakangan ini.

Bahkan sebagai pedagang, ia mendapat banyak pertanyaan dari pelanggan-pelanggannya terkait kenaikan harga beras tersebut.

Meskipun harganya naik, tetapi karena memang sudah menjadi makanan kebutuhan pokok, terpaksa harus membelinya.

"Harga beras memang ada kenaikan kisaran Rp 2 ribu hingga Rp 4 ribu (red--per kemasan). Walaupun naik karena beras ini kebutuhan utama jadi belum ada dampak terhadap penjualan. Hanya saja stoknya yang sekarang beberapa merek sudah kosong ," ucap Ika kepada Bangkapos.com, Selasa (12/9/2023).

Kenaikan harga beras juga terjadi di Pulau Belitung, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Masyarakat biasanya membeli Rp 65.000 per kemasan 5 kg, tiba-tiba saat hendak membeli lagi naik menjadi Rp 80.000 per kemasan 5 kg.

Pedagang sembalo di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Ima mengatakan untuk beras kemasan 20 kg awalnya dijual Rp 265.000.

Tapi sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp 285.000 per kemasan 20 kg.

Untuk pasokan beras kata Ima rutin dilakukan, hanya harganya saja yang berubah-ubah setiap hari.

"Ada beberapa yang ngeluh juga kok tiap hari harganya berubah dan naik terus. Ya gimana kita kan cuma jualan ya, tergantung harga dari pemasok saja kami," kata Ima, kepada posbelitung.co, Selasa (12/9/2023).

Sementara itu Ati, ibu rumah tangga di Manggar cukup kesal dengan naiknya harga beras saat ini.

Biasanya ia membeli Rp 65.000 per kemasan 5 kg, tapi saat ini lebih mahal menjadi Rp 80.000 per kemasan 5 kg.