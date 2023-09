BANGKAPOS.COM - Segini Harga iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max Terbaru.

Kabar baik bagi kamu pencinta hp iPhone. Pasalnya, seri iPhone 15 yang terdiri dari iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max resmi dirilis, Rabu (13/9/2023) dini hari WIB.

Peluncuran ini juga menepis isu terkait kenaikan harga iPhone yang disebut akibat menggunakan material terbaru dalam produk anyar mereka: titanium.

"Kendati menggunakan material titanium serta optical zoom di iPhone 15 Pro Max. Harganya tetap sama dari tahun lalu," ungkap SVP Worldwide Marketing Apple Greg Joswiak dalam peluncuran iPhone 15.

Para pecinta Apple dapat mulai memesan iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan 15 Pro Max mulai tanggal 15 September di 40 negara. Keempat ponsel ini tersedia di toko pada tanggal 22 September 2023.

Untuk pilihan warna, iPhone 15 dan 15 Plus hadir dalam berbagai pilihan menarik seperti Blue, Pink, Yellow, Green, dan Black.



Sementara itu, iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max menawarkan opsi warna Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, dan Black Titanium.

Apple menyebut bahan titanium yang digunakan dalam seri iPhone 15 Pro mirip dengan material pesawat luar angkasa. Sehingga membuatnya lebih ringan.

Penggunaan chipset A17 Pro pada iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max juga memungkinkan ponsel itu memainkan gim yang dibuat untuk konsol hingga PC seperti Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding, dan Assassin's Creed Mirage.

Harga iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max

Berikut adalah harga resmi di pasar Amerika Serikat tanpa kontrak untuk seri iPhone 15 yang dikonversi menjadi Rupiah untuk bayangan harga iPhone ini jika dijual di Indonesia.

Harga iPhone 15

iPhone 15 128 GB : USD 829 atau sekitar Rp 12,7 juta

iPhone 15 256 GB : USD 929 atau sekitar Rp 14,3 juta

iPhone 15 512 GB : USD 1.129 atau sekitar Rp 17,3 juta

Harga iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus 128 GB : USD 929 atau sekitar Rp 14,3 juta

iPhone 15 Plus 256 GB : USD 1.029 atau sekitar Rp 15,8 juta

iPhone 15 Plus 512 GB : USD 1.229 atau sekitar Rp 18,8 juta

Harga iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro 128 GB : USD 999 atau sekitar Rp 15,3 juta

iPhone 15 Pro 256 GB : USD 1.099 atau sekitar Rp 16,9 juta

iPhone 15 Pro 512 GB : USD 1.299 atau sekitar Rp 19,9 juta

iPhone 15 Pro 1 TB : USD 1.499 atau sekitar Rp 23 juta

Harga iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 256 GB : USD 1.199 atau sekitar Rp 18,4 juta

iPhone 15 Pro Max 512 GB : USD 1.399 atau sekitar Rp 21,5 juta

iPhone 15 Pro Max 1 TB : USD 1.599 atau sekitar Rp 24,3 juta