Harga Hp iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max di Indonesia Terbaru 2023

BANGKAPOS.COM - Harga iPhone 15, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max di Indonesia diperkirakan akan dibanderol mulai Rp16 jutaaan.

Harga ini baru sebatas perkiraan sebab harga iPhone di Indonesia biasanya dibanderol Rp4-5 juta lebih mahal dibanding harga di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, Apple telah resmi merilis ponsel terbarunya iPhone 15 Series di California, AS, dalam even bertajuk "Wonderlust", Rabu (13/9/2023) dini hari waktu Indonesia.

Smartphone terbaru ini diperkenalkan secara langsung CEO Apple, Tim Cook.

Pecinta iPhone 15 dan iPhone 15 Plus sudah bisa pre order mulai besok, 15 September 2023 di 40 negara tertentu.

Sementara ketersediaan di toko-toko dijadwalkan pada 22 September.

Belum ada keterangan resmi apaka Indonesia masuk dalam 40 negara tersebut.

Namun, merujuk pada pengalaman sebelumnya, Indonesia masuk dalam pasar iPhone.

Apple melepas iPhone 15 ke pasar dengan harga mulai 799 Dolar AS atau Rp12,26 juta, ini untuk tipe paling rendah dengan kapasitas 128GB.

Harga ini sama dengan pendahulunya yaitu iPhone 14 yang dirilis September 2022 lalu.

Berikut rincian harga iPhone 15 dan semua variannya di pasar Amerika Serikat

- iPhone 15: mulai dari 799 Dolar AS atau Rp12,26 juta (varian 128GB)

- iPhone 15 Plus: mulai dari 899 Dolar AS atau Rp13,8 juta (varian 128GB)

- iPhone 15 Pro: mulai dari 999 Dolar AS atau Rp15,3 juta (varian 128GB)

- iPhone 15 Pro Max: mulai dari 1.199 Dolar AS atau Rp18,4 juta (varian 256GB)

Lantas, berapa harga iPhone series ini jika masuk pasar Indonesia?

Distributor produk Apple di Indonesia belum bersuara terkait harga iPhone 15 di Indonesia.