Imam, Muadzin Hingga Marbot Masjid Kubah Timah Akan Diseleksi Oktober Ini, Segini Gaji yang Diterima

BANGKAPOS.COM--Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, tidak main-main dalam mengurus masjid Agung Kubah Timah.

Ia telah mengumumkan bahwa akan ada seleksi untuk tujuh orang imam dan juga pengurus masjid lainnya, seperti muazin dan marbot.

Molen, panggilan akrab Maulan Aklil, ingin memberikan masjid Agung ciri khas yang berbeda.

Ia menyatakan bahwa pertengahan bulan Oktober nanti, seleksi untuk imam, muazin, dan marbot Masjid Agung Kubah Timah akan dilaksanakan.

Panitia seleksi telah dibentuk, dan masyarakat umum yang ingin mengikuti seleksi diperbolehkan asalkan memiliki KTP Pangkalpinang.

Molen menjelaskan bahwa selama seleksi, mereka akan menilai hafalan Al-Quran, akhlak di masyarakat, dan norma-norma lainnya.

Molen berharap dapat memilih individu yang telah lolos dari seleksi dengan baik.

Tidak hanya itu, Molen juga mengumumkan bahwa imam, muazin, dan marbot Masjid Agung Kubah Timah akan mendapatkan gaji per bulan.

Ia merinci bahwa gaji imam masjid akan sekitar Rp3,5 juta per bulan, muazin sekitar Rp2,2 juta per bulan, dan marbot juga sekitar Rp2,2 juta per bulan.

Molen menjelaskan bahwa mereka akan memilih tujuh imam, tujuh muazin, dengan masing-masing dari mereka bertugas satu hari dalam sebulan, sehingga setiap bulan mereka akan bertugas sekitar empat kali.

Ini adalah bentuk apresiasi dari pihak masjid kepada para imam yang bertugas di masjid tersebut.

Molen juga menyatakan bahwa ia sangat konsen dalam mengelola masjid Agung Kubah Timah ini karena dianggap sebagai panggilan hati.

Baginya, ini adalah bentuk syiar (penyiaran) agama Islam, dan sebagai pengurus masjid serta imam, muazin, dan marbot, ini adalah kebanggaan yang akan menjadi semangat bagi generasi muda untuk belajar agama, menghafal Al-Quran, dan berakhlak baik.

Diharapkan jadi Ikon