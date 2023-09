Miliki Ratusan Fitur, Jumlah Pengguna dan Jumlah Transaksi di Super Apps BRImo Meningkat

BANGKAPOS.COM — Penggunaan super apps milik BRI yakni BRImo kian digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pengguna dan jumlah transaksi yang mencatatkan pertumbuhan impresif hingga akhir Juni 2023.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BRI Sunarso dalam media gathering di BRILian Stadium, Jakarta (12/9/2023). Pihaknya mengungkapkan bahwa kemampuan dan kualitas perseroan untuk menyediakan layanan melalui platform digital terus meningkat.

Hal tersebut dapat terlihat dari kinerja mobile banking BRImo yang penggunanya hingga paruh pertama tahun ini telah mencapai 27,8 juta.

Jumlah tersebut bertumbuh sekitar 50,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya sebanyak 18,5 juta pengguna. Sunarso lanjut merinci, nilai transaksi BRImo pada periode yang sama mancapai Rp1.896 triliun. Atau tumbuh sekitar 76,3 persen dari Rp1.075,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

"Secara digital, BRImo bisa apa saja. Mulai dari bangun tidur sampe tidur di malam hari, kebutuhan transaksi bisa dilayani BRImo. Sambil rebahan, mau transaksi apa aja ada di BRImo. Ditekankan lagi bahwa BRImo itu bisa apa saja untuk layanan perbankan baik itu transaksi keuangan maupun investasi,” kata Sunarso.

Sunarso lanjut menjelaskan, bahwa transaksi keuangan melalui BRImo hingga semester I 2023 atau pada 6 bulan pertama tahun ini mencapai 1.377,6 miliar kali. Angka tersebut bertumbuh sekitar 89,6 persen yoy dari sebelumnya yakni 726,4 miliar kali.

Kinerja impresif mampu dicapai karena BRImo memiliki berbagai keunggulan, di mana BRImo hadir sebagai mobile banking dengan berbagai ekosistem keuangan di dalamnya.

BRImo menjadi financial superstore dan mampu mewujudkan transaksi lintas batas. Lebih dari tiu, BRImo pun memikat hati nasabah karena mampu menjawab kebutuhan nasabah dengan lebih dari 100 fitur di dalamnya.

Oleh karena itu, tak heran jika BRImo menjadi mobile banking yang paling banyak diunduh. BRImo juga menjadi aplikasi mobile banking dengan rating tertinggi.

Di App Store mobile banking jagoan BRI tersebut mendapat rating 4,7 dengan diunduh lebih dari 10 juta kali serta mendapat sekitar 123.000 review. Di Google Play Store, BRImo mendapat rating 4,5 dengan diunduh lebih dari 10 juta kali dan mendapat 1,1 juta review.

"Karena itu tidak gampang membuat produk BRImo. Tapi terbukti sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan transformasi digital BRI,” ujarnya.

Sunarso meyakini bahwa BRImo adalah bukti komitmen perseroan untuk memberikan akses produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan nasabah.

"Hal ini menjadi salah satu strategi kami dalam mewujudkan dua aspirasi besar perseroan. Pertama, menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia. Kedua adalah Champion of Financial Inclusion nanti di tahun 2025,” pungkasnya. (*)