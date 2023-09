Harga TBS Sawit Kembali Naik di Kabupaten Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga beli rata-rata tandan buah segar (TBS) di 9 perusahaan pengolahan sawit di Kabuapten Bangka kembali naik hari ini, Sabtu (16/9/2023).

Harga rata-rata naik Rp 10 menjadi Rp 2.078. Setelah tiga perusahaan pengolahan sawit hari ini menaikkan harga sama sebesar Rp 30 per kilogramnya. Antara lain PT Mitra Agro Sembada naik menjadi Rp 2.030, PT Mutiara Agro Sejahtera naik menjadi Rp 2.060 per kilogramnya dan PT Payung Mitra Jaya Mandiri naik menjadi Rp 2.090 per kilogramnya.

"Hari ini kembali mengalami kenaikan harga," kata Syarli Nopriansyah, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.

Dampaknya harga rata-rata TBS sawit di 9 perusahaan pengolahan sawit di Kabupaten Bangka mengalami kenaikan harga.

Harga beli rata rata TBS Sawit di perusahan di Kabupaten Bangka periode 1-16 September 2023

01 September 2023 Rp 2.128

02 September 2023 Rp 2.142

03 September 2023 Rp 2.1.34

05 September 2023 Rp 2.121

06 September 2023 Rp 2.124

07 September 2023 Rp 2.118

08 September 2023 Rp 2.114

09 September 2023 Rp 2.104

11 September 2023 Rp 2.107

12 September 2023 Rp 2.086

13 September 2023 Rp 2.068

14 September 2023 Rp 2.056

15 September 2023 Rp 2.068

16 September 2023 Rp 2.07i

Harga TBS sawit Sabtu 16 September 2023 per kilogramnya di 9 perusahaan pengolahan sawit di Kabupaten Bangka

Antara lain

PT Gunung Maras Lestari (PT GML) Rp 1.990

PT Mitra Argo Sembada (PT MAS) Rp 2.080

PT Mutiara Agro Sejahtera (PT MAS) Rp 2.090

PT Payung Mitra Jaya Mandiri (PT PMM) Rp 2.060

PT Tata Hamparan Eka Persada (PT THEP) Rp 2.150

PT Putra Bangka Mandiri (PT PBM) Rp 2.070

PT Fenyen Agro Lestari (PT FAL) Rp 2.050

PT Gunung Pelawan Lestari (PT GPL) Rp 2.170

PT Gemilang Cahaya Mentari (PT GCM) Rp 2.040

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)