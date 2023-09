One Piece Episode 1076 Subtitle Indonesia, Akhirnya Luffy Kalahkan Kaido Pakai Jurus Pamungkas

BANGKAPOS.COM - Setelah beberapa episode, akhirnya Luffy Akhirnya Kalahkan Kaido. Dalam tayangan Anime One Piece episode 1076 berjudul "Dunia yang Diimpikan Luffy", penonton akan menyaksikan jurus pamungkas Luffy.

One Piece episode 1075 Anime One Piece episode 1076 berjudul "Dunia yang Diimpikan Luffy".

Jika melihat judul One Piece episode 1076, kira-kira seperti apa dunia apa yang Luffy impikan?

Narasi yang ditampilkan pada preview teaser One Piece episode 1076 adalah sebagai berikut:

"Kaido dan Luffy mempertaruhkan keyakinana mereka dan bertarung sampai mati. Apakah kegelapan atau kegemilangan yang menunggu Negara Wano?

Menghadapi Kaido yang berkuasa dengan menginjak darah para rakyat, Luffy mengeluarkan pukulan dengan sekuat tenaga.

Berharap orang-orang yang kembali tersenyum dan kekuatan dari senyuman ini mengalahkan kesedihan yang panjang ini".

Apakah pukulan Luffy berbuah kebahagiaan untuk orang-orang di Wano?

Bagi Anda yang mungkin tidak mau terlewat nonton One Piece episode 1076 sub Indo, cek jadwal lengkapnya di bawah ini tayang di Bstation dan iQIYI.

Nonton One PIece episode 1076 yang terbaru ini gratis dan legal lewat platform streaming anime resmi Bstation/Bilibili dan iQIYI.

Nonton One Piece episode terbaru sub Indo di iQYI atau Bstation bisa diakses lewat website resmi maupun aplikasi di ponsel pintar. (*)

Artikel ini kompiliasi dari berbagai sumber Bangka Pos dan Kontan.